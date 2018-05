Generelles Baubegehren für Erweiterungsprojekt der Fondation Beyeler eingereicht

Mit dem Einreichen des Generellen Baubegehrens ist der nächste Schritt auf dem Weg zur Realisierung des Erweiterungsprojekts gemacht. Durch die Erweiterung entsteht ein einzigartiges Ensemble an Museumsbauten, die öffentliche Parkfläche wird nahezu verdoppelt. Als meistbesuchtes Kunstmuseum der Schweiz möchte die Fondation Beyeler auch in Zukunft den Anforderungen der Besucher und der Einwohner der Region an ein Museum des 21. Jahrhunderts gerecht werden.

Das Generelle Baubegehren wurde der Gemeinde Riehen Ende April übergeben und der Gemeinderat hat ihm daraufhin zugestimmt. Die Publikation und Planauflage erfolgt beim Bau- und Gastgewerbeinspektorat Basel-Stadt (BGI) ab morgen 30. Mai 2018. Die entsprechende Baurechtsvorlage soll noch 2018 vom Gemeinderat an den Einwohnerrat Riehen überwiesen werden. Unter idealen Voraussetzungen kann frühestens 2019 die Baueingabe erfolgen.

Das vom renommierten Schweizer Architekten Peter Zumthor entworfene Projekt passt sich dem Dorfcharakter Riehens an und gliedert sich harmonisch in die umliegende Natur ein. Aus dem bisher privaten Iselin-Weber-Park, wird ein neuer, öffentlicher Park im Herzen von Riehen. In dieser idyllischen Parklandschaft liegt das neue Haus für Kunst, das eigentliche Museumsgebäude. Grosse Panoramafenster erlauben den Ausblick in beide Parks sowie in Richtung Wiesenaue und zum Renzo-Piano-Bau. Das kleinere Servicehaus für Administration und Anlieferung befindet sich am Beginn des Bachtelenwegs und ist unterirdisch mit dem Haus für Kunst verbunden. Inmitten des Museumsensembles eingebettet ist der eingeschossige Veranstaltungspavillon im Berower Park, dem durch seine Lage damit eine zentrale Rolle zwischen dem neuen Haus für Kunst, den historischen Bauten des Berowerguts und dem Renzo-Piano-Bau zukommt. Lichtdurchflutet lädt er tagsüber Besucher zum Verweilen ein, abends bietet er ideale Bedingungen für Künstlergespräche, Konzerte, Vorträge, Filmvorführungen und vieles mehr. Das Erweiterungsprojekt umfasst neu auch einen kleinen Schopf für Entsorgungscontainer, der hinter den aktuellen Ateliergebäuden zu stehen kommen wird. Kulturelle Veranstaltungen und Kunstvermittlung zählen heute neben der allgemeinen Ausstellungstätigkeit zu den Hauptaufgaben eines besucherfreundlichen Museums. Peter Zumthor setzte in seinem Projekt diese Wünsche und Anforderungen der Bauherrschaft auf ideale Weise um. Sein Projekt überzeugte Öffentlichkeit und Experten von Beginn an. Im vergangenen Jahr wurde der Entwurf nun weiterbearbeitet und verfeinert.

Sam Keller, Direktor der Fondation Beyeler kommentiert: „Das Projekt ist von der Öffentlichkeit mit Begeisterung aufgenommen worden. Nachdem wir es nun über ein Jahr lang gemeinsam mit der Gemeinde Riehen und den weiteren betroffenen Behörden überarbeitet haben und den Dialog mit den direkten Anwohnern gesucht haben, hoffen wir auf grünes Licht für die Realisierung des Erweiterungsprojekts, das für die Riehener und die ganze Region Basel ein grosser Gewinn sein wird.“