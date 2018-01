Georgischer Autor Lasha Bugadze von Juli bis September als Writer in Residence in Basel

Lasha Bugadze, geboren 1977 in Tiflis, zählt zu den wichtigsten Autoren Georgiens. Er studierte an der Fakultät für Drama an der Schota-Rustaweli-Universität und der Kunstfakultät der Staatlichen Universität Ivane Javakhishvili. Bugadze schreibt Theaterstücke, Drehbücher, Kurzgeschichten und Romane. Seine Werke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, seine Theaterstücke international aufgeführt und mehrfach ausgezeichnet. Auf Deutsch erschienen von ihm die Romane «Der Literaturexpress» (2016) und «LUCRECIA515» (2017) bei der Frankfurter Verlagsanstalt, beide in der Übersetzung von Nino Haratischwili. Bugadze lebt und arbeitet in Tiflis.

Neben der Residency in Basel schreibt Atelier Mondial auch jeweils für lokale AutorInnen zwei Aufenthaltsstipendien in Paris aus. Dieses Jahr wurden Anaïs Meier und Felix Schiller ausgewählt. Felix Schiller wird von Januar bis März 2018, Anaïs Meier von April bis Juni 2018 in Paris leben und arbeiten.

Ziel des Auslandsaufenthaltes ist es, den StipendiatInnen die Gelegenheit für Recherchen und Impulse für die literarische Arbeit zu bieten. Die StipendiatInnen haben überdies die Möglichkeit, die aktive Kulturszene in Paris bzw. in Basel kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, Ideen und Anregungen auszutauschen. Das Atelierstipendium umfasst eine Arbeits- und Wohngelegenheit in einer internationalen Künstlerresidenz in Paris bzw. ein Atelier auf dem Dreispitz sowie einen Beitrag an die Lebenshaltungskosten. Es ist geplant, dass die drei AutorInnen regelmässig auf www.baselparis.wordpress.com über ihren Aufenthalt in Basel und Paris bloggen. Die Ausschreibung für die Aufenthaltsstipendien im Jahr 2019 folgt im Mai 2018.