Gerbergasse 59 – die neue Adresse für hohe Chocolatier-Kunst und spanische Mode

Die «Confiserie Brändli», Créateur der legendären Schoggimandeln, der Basler Dybli, exquisiter Pralinés und Patisserie eröffnet am 28. Juni 2018 an der Gerbergasse 59, ehemals Müller Schuh, ein Café mit Conditorei und Confiserie-Spezialitäten. Während sieben Tagen in der Woche werden Kundinnen und Kunden mit warmen und kalten Köstlichkeiten aus der einzigartigen Brändli Küche zu Frühstücks-, Brunch und Lunch-Zeiten verwöhnt. Natürlich auch Sonntags, dann unter anderem mit den feinen französischen Croissants.

Gleich nebenan bietet «Fabiola Moda» erlesene Damenmode, Inneneinrichtung und antike Möbel an. Fabiola Moda hat sich als Boutique für spanische Alltags- und Abendmode am Spalenberg einen Namen gemacht und schon vor Jahren in eine ungewohnte Richtung diversifiziert, denn sie verkauft auch antike, selber restaurierte Möbel.

Für die beiden Inhaber, Michael Grogg und Fabiola Fuster, ist diese ungewöhnliche dreifache Angebotskombination keineswegs nur ein origineller Zufall. Vielmehr wollen sie hier einen neuen Raum schaffen für qualitäts- und stilvollen Lebensgenuss. Dieser entsteht ja durch bewusstes Innehalten und intensives Erleben der Besonderheit und Schönheit eines Momentes.

Genuss-Momente haben jedoch nicht nur eine Zeit-, sondern auch eine Raum-Dimension. Wenn hier künftig Menschen das Zusammenspiel von Gaumen-, Mode- und Möbelfreuden geniessen, dann ist das Ziel der beiden Initianten erreicht, nämlich entspannte Freude in den Alltag zu bringen. Das neue Haus für Lebensgenuss schafft diesen Raum mit allen Zutaten – die Zeit jedoch muss jeder selber mitbringen.

