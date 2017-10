Gericht: Basler Wohnschutzinitiative doch ungekürzt zulässig

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 08. / 09. Oktober 2017, wurde an der Rathausstrasse in Liestal BL in ein Kleidergeschäft eingebrochen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei Basel-Landschaft konnte wenig später in unmittelbarer Nähe einen mutmasslichen Täter verhaften. Weitere Abklärungen sind im Gang.