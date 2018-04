Gerüst montiert: Die Barfi-Kirche wird aufgehübscht

Neben der Kirche wird kräftig gebaut, das neue Stadtcasino will 2020 in einem völlig neuen Gewand wieder eröffnet werden. Das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt hat dabei die «alte Dame» des Barfi nicht vergessen. Zurzeit ist sie komplett eingerüstet. Die Fassade wird saniert, gross ändern wird sich allerdings nichts: «Es handelt sich dabei um normale Unterhaltsarbeiten, die gemacht werden müssen. Es ist ja schon eine ziemlich alte Kirche», so Mediensprecher André Frauchiger gegenüber barfi.ch. Das Gerüst wird bis etwa Ende Juni bestehen.

Nötig sind die Arbeiten, denn: «Der Sandstein, aus dem sie gebaut ist, ist ziemlich heikel. Der muss regelmässig unterhalten werden.» Nachdem die Kirche schon im Innern aufgehübscht wurde, kümmert man sich nun also auch um die Fassade. Verändert wird nichts, so müssen wir uns weiterhin mit dem schrägen Spitz der Frontseite begnügen. Das verleiht der «alten Dame» ja auch ihren Charme.