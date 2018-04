Geschichte des Telefons: Der erste Anruf aus Basel ging nach Zürich

Es war im Jahr 1880. Vincent Van Gogh entscheidet sich für ein Leben als Maler, Werner von Siemens stellt den ersten elektronischen Aufzug in Mannheim vor und der Wettlauf der Kolonialmächte um Afrika beginnt. Und Basel? Die Stadt am Rheinknie testet damals das Telefon und wird Pionierin als erste Schweizer Stadt mit einer öffentlichen Telefonzentrale.

Basler Pionier und Feuerwehrkommandant

Alexander Graham Bell führt 1892 das erste Ferngespräch von New York nach Chicago

Herr Ehrenberg aus Uster kam direkt aus Amerika und brachte den Telefonapparat, damals Bellaparat genannt, nach Basel. Er ging damit direkt zu Josef Schetty, dem damaligen Feuerwehrkommandanten und Seidenfärbermeister. Der Basler Industrielle war den modernen Neuerungen gegenüber aufgeschlossen, führte er doch als erster Basler ins einem Geschäft die elektronische Beleuchtung ein und brachte die erste Dampffeuerspritze in die Schweiz. Die beiden Technik-Fans probierten den Apparat gleich aus.

Die Feuerwehr profitierte, das Wächterhorn verschwand

Zwischen dem Polizeiposten in der Clarastrasse und der Feuerwehr am Maktplatz, im Haus der Bordlaube, existierte schon eine Telegraphenverbindung. Der Feuerwehrkommandant testete gleich die Telefonverbindung zwischen den beiden Adressen. Und es funktionierte! Für die Feuerwehr bedeutete dies eine grosse Umstellung. Ab sofort gab es eine telefonische Verbindung zwischen der Feuerwehr am Marktplatz und jener am Münsterpatz. Wenn es in der Stadt brannte, wurde die Feuerwehr schneller informiert. Überflüssig wurde dadurch das Wächterhorn und Basel verlor damit ein Stück alter Stadtromantik.

Hallo Zürich, hören Sie uns?

In der Hauptpost stand der brandneue Telegraphensaal bereit. Grund genug, den telefonischen Fernverkehr zu erproben. Anlass dazu gab am 11. Juli 1880 das schweizerische Sängerfest in Zürich, an dem die Basler Liedertafel teilnahm. Dank des Telefons konnte man das Konzert direkt im neuen Telegraphensaal geniessen. «Auf Wunsch einiger Sängerfreunde in Basel ist Herr Ehrenberg beauftragt worden, während des Wettgesanges der Basler Liedertafel am Sonntagnachmittag von drei bis vier Uhr eine Mikrophonverbindung zwischen der Sängerhalle in Zürich und Basel herzustellen», schreibt die Zeitung «Schweizerischer Volksfreund», aus der die «National-Zeitung» und später die «Basler Zeitung» entstehen sollte. Nach diesen erfolgreichen Tests, wurde am 1. August 1881 das erste schweizerische Telefonnetz in Basel eröffnet.