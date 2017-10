Der Tierschutz beider Basel (TbB) hat am heutigen Welttierschutztag und zur Feier seines 120-Jahre-Jubiläums den Weltrekord für die «Grösste Mensch-Tier-Vorlese-Staffel» aufgestellt. 205 Kinder haben teilgenommen am Anlass. Ein Rekord in dieser Kategorie existierte bisher weltweit nicht, weshalb die Auszeichnung Pionier-Charakter hat.