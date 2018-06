Gesundheitsrisiko: Coop ruft Trutenbraten zurück

Über 4500 Zuschauerinnen und Zuschauer waren heute Abend in der St. Jakob-Arena bei der Lehrabschlussfeier der Berufsgruppen Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen dabei. 1222 erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen konnten ihre Fähigkeitsausweise in Empfang nehmen. 129 von ihnen schlossen in Basel-Stadt im Rang ab.