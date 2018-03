Gewalttat, Abfallsünder und brennende Heuballen in Lörrach

Um 20.30 Uhr entdeckte ein 31-jähriger Autofahrer in Lörrach eine ihm bekannte Frau, auf die er nicht gut zu sprechen ist. Als sie an seinem Auto vorbeiging, stieg der Mann aus und ging auf die Frau los. Er schlug auf sie ein und versuchte offenbar, sie in den Kofferraum zu ziehen. Die Frau wehrte sich und schrie, worauf sie zu Boden geschlagen und getreten wurde.

Passanten kamen dem Opfer zu Hilfe und zogen den Mann weg. Dabei wurde einer der Helfer selbst geschlagen. Man alarmierte die Polizei, worauf sich der Schläger entfernte. Die Fahndung nach ihm verlief ergebnislos, seine Identität steht jedoch fest. Für die verletzte Frau musste der Rettungsdienst angefordert werden. Gegen den 31-Jährigen wird wegen verschiedener Delikte ermittelt, da es offenbar nicht der erste Übergriff auf die Frau war.

Feuerwehreinsatz wegen Kellerbrand

Glimpflich ausgegangen ist ein Kellerbrand in der Nacht zum Sonntag. Betroffen war ein Wohnblock in der Kolpingstrasse in Lörrach, in dessen Keller um 23.25 Uhr ein Brand ausbrach. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Treppenhaus völlig verraucht und etliche Bewohner hielten sich auf den Balkonen auf. Feuerwehrleute drangen mit Atemschutz in den Keller ein und konnten den Brand rasch löschen.

Die Bewohner wurden aus Sicherheitsgründen evakuiert und durften wieder in ihre Wohnungen zurück, nachdem das Gebäude gelüftet war und Messungen keine Gefahr anzeigten. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden hielt sich in Grenzen. Die Brandursache ist unklar. Das betroffene Kellerabteil wurde beschlagnahmt und wird am heutigen Montag zwecks Klärung der Brandursache genauer untersucht. Die Feuerwehr war mit rund 30 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz, der Rettungsdienst hatte drei Teams im Einsatz.

Brennende Heuballen am Sonntagmorgen

Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 5.30 Uhr, meldeten mehrere Bürger über Notruf hohe Flammen ebenfalls in Lörrach. Polizei und Feuerwehr fuhren zur Örtlichkeit und stellten auf einem Flurstück oberhalb des Lindenwegs einen größeren Brand fest. Die Freiwilligen Feuerwehren Wiechs und Schopfheim waren mit drei Fahrzeugen und 17 Mann vor Ort und löschten den Brand. Die Wehrleute waren bis etwa 9 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Nach Sachlage gerieten aus noch ungeklärter Ursache auf dem Flurstück mehrere aufgestapelte und abgedeckte Heuballen in Brand. Etwa ein bis zwei Meter daneben konnte eine Feuerstelle mit weiß-grauer Glut festgestellt werden. Zeugen hatten am Vorabend gegen 22 Uhr dort ein Lagerfeuer und Personen gesehen. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Schopfheim übernommen.

Umweltsünderin auf frischer Tat ertappt

Am Sonntagabend wurde im Stadtteil Hauingen eine Umweltsünderin überrascht. Die Frau fuhr im Schutze der Dunkelheit mit ihrem Auto zu einer abgelegenen Stelle im Bereich der Davidsmühle. Dort nahm sie einen größeren und gefüllten Plastikmüllsack aus dem Auto, legte ihn im Freien ab und fuhr davon. Zwei Zeugen sahen den Umweltfrevel und verfolgten die Autofahrerin, die daraufhin Gas gab und sich entfernte.

Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen und schalteten die Polizei ein. Die nahm umgehend Ermittlungen auf. Auf die Betroffene kommen nun neben einem Bussgeld auch die Entsorgungskosten durch den Werkhof zu.