Seit Ende letzten Jahres hat Basel-Stadt seine erste Gin-Destillerie. In einer kleinen Brennerei in der Aktienmühle entstehen in Handarbeit erstklassige Schweizer Gins. Der nginious! Swiss Blended Gin der Basler Gin-Marke nginious! wurde nun beim Swiss Spirits Award (SSA) zum besten Schweizer Gin des Jahres gekürt!