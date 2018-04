Giftig, hochexplosiv: Gefährliche Gefahrenzüge fahren täglich quer durch Basel

Der Basler SP-Nationalrat Beat Jans ärgert sich. Er sagt auf Anfrage von barfi.ch: «Das Bundesamt für Verkehr tut so, als liege der Badische Bahnhof auf dem Land, auf den sich zufällig mal ein paar Passagiere verirren. Die Verzögerungen bei den Schutzmassnahmen sind sehr ärgerlich. Ich werde nicht lockerlassen, bis sich etwas bewegt.» Tatsächlich müsste sich etwas bewegen, denn jeden Tag rollen 72 Tonnen Chlor oder reines Chlor mitten durch Basel, das sind drei Kesselwagen. Auch sonst ist viel Gefahrengut unterwegs: Laut dem Chef des Basler Kantonslabors Philip Hübner rollen jährlich rund drei Millionen Tonnen Benzin quer durch die Stadt. Deshalb fordert Basel-Stadt seit einigen Jahren vom Bund und von den SBB, dass, wie es die Störfallverordnung vorsieht entsprechende Massnahmen getroffen werden. Zusammen mit den Basler Parlamentsvertretern hat Jans in Bern eine weitere Interpellation eingereicht.

60 Prozent mehr gefährliche Transporte

Das Bundesamt unter Bundesrätin Doris Leuthard beschreibt die Folgen eines Unfalls mit Chlor so: «Chlor wird unter Druck verflüssigt befördert und ist unter Normalbedingungen ein Gas mit stechendem Geruch. Es ist für Menschen giftig. Bereits in geringen Mengen kann es beim Einatmen zum Tod führen. Wenn das Gas freigesetzt wird, breitet es sich am Boden mehrere hundert Meter aus, da es schwerer als Luft ist. Ohne Schutzmassnahmen kann Chlorgas somit auch Menschen gefährden, die sich nicht unmittelbar am Unfallort aufhalten.» Die Deutsche Bahn baut im Moment die Nord-Süd-Achse von Karlsruhe bis Basel aus. Beim Bundesamt für Verkehr ist deswegen das Plangenehmigungsverfahren hängig. Bis 2030 sagen Prognosen würden die Gefahrenguttransporte um 60 Prozent zunehmen.

Von Schutzmassnahmen beim Badischen Bahnhof will Bundesrätin Leuthard allerdings nichts wissen. Sie antwortet im Nationalratssaal: «Über die Einsprache des Kantons Basel-Stadt wird mit der Verfügung der Plangenehmigung zum Vierspurausbau Karlsruhe-Basel entschieden. Zurzeit laufen noch Einspracheverhandlungen, auch mit dem Kanton Basel-Stadt. Voraussichtlich kommt es 2018 nicht zu einer Verfügung.» Auch das bei steigenden Volumina die Risiken steigen, nimmt die Bundesrätin gelassen, sie wiegelt ab: «Das Risiko-Screening wird regelmässig an den neuesten Stand der Technik angepasst. Aber die Einsprachen, die ich erwähnt habe - unter anderem durch den Kanton Basel-Stadt -, bestätigen auch, dass man sich dagegen wie gegen jedes Bauprojekt wehrt. Die zeitliche Verzögerung ist vor allem auch auf den Vorfall bei Rastatt zurückzuführen, wo mehrere Monate alles stillstand.»

Risiko: Ausstellungsbesuch?

Das Bundesamt für Verkehr sieht das dann schon eigenwilliger, es schreibt auf die Forderung von Jans zu einer zeitgemässen Risikobeurteilung etwas zynisch: «So führt die TNO-Methodik zu einer massiven Überschätzung der Bevölkerungsdichte (und damit zu einem zu hohen Risiko), weil sie am Perron wartende Personen, die beispielsweise eine Ausstellung in der Nähe besucht haben, doppelt zählt. Zudem kennt sie weder bahnspezifische Szenarien, noch kann sie die Wirkung bereits umgesetzter Sicherheitsmassnahmen berücksichtigen.» Wie soll man das in Basel interpretieren: Falls man eine «Ausstellung in der Nähe» besucht, ist es Ordnung, wenn man in die Luft fliegt oder mit Chlor vergiftet wird?

In Basel tut sich nichts

In der Romandie dagegen hat der Bund reagiert. So fahren entlang dem Genfersee die Bahnwagen langsamer, was das Risiko senkt. In Basel dagegen tut sich nichts. Beat Jans kann die Argumentation der Bundesrätin nicht nachvollziehen: «Die Risikoeinschätzung ist schon lange ungenügend. Ich habe schon vor Jahren dazu vorstösse gemacht. Die Verzögerung bei der Überarbeitung hat nichts mit der Deutschen Bahn zu tun. Das ist eine faule Ausrede.» Obwohl in der bundesrechtlichen Störfallverordnung klar geregelt, macht der Bund seine Hausaufgaben nicht. Erst 2019 wird die Einschätzung der Risiken überarbeitet sein. Für Jans ein unhaltbarer Zustand, wie er auf Nachfrage sagt: «Nein, eine Verzögerung ist gefährlich. Das Risiko ist da, täglich, und das Schadensausmass kann verheerend sein für Basel.»