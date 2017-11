Heute sind Volksfeste fröhlich und heiter. Früher waren sie grausam und blutig: Die letzte öffentliche Hinrichtung in Basel fand 1819 statt. Das Spektakel zog mehr Menschen an als in Basel wohnten, Bluttouristen. Noch heute soll es in der Gegend um unsere Heuwaage spuken – nicht nur an Allerheiligen.