Glanzbesetzung an den Swiss Indoors Basel 2017: Die Weltbesten Versus «Next Generation»

Diese Konzentration auf zwei solche Siegspieler und Ausnahmekönner gab es in der Basler Geschichte noch nie. Die offizielle Entry List aus Ponte Vedra (USA) weist zudem eine geballte Leistungsdichte auf. Der erste formelle Cut-off lag bei Nennschluss bei ATP-Rang 53.

Erinnerung an 1998 mit Pete Sampras und Pat Rafter

Nach einer bisher turbulenten Saison mit vielen Verletzten und Forfaits braucht jeder Veranstalter nebst Geschick auch eine Prise Glück, um in seinem Hauptfeld die zwei grössten Zugnummern, als Nummer 1 und 2 zu präsentieren. Ein Spitzenduo des ATP-Rankings ist bereits einmal an den Swiss Indoors Basel gestartet, nämlich 1998, als Pete Sampras (USA/1) und Patrick Rafter (Australien/2) das Feld anführten. Nadal und Federer verströmen nun mitreissenden Drive und Power. Beide können bis Ende Saison im Ranking voll punkten, nachdem sie 2016 ihre Saison nach viel körperlichem Pech vorzeitig hatten abbrechen müssen. «Das sind leider die unberechenbaren Gezeiten des Spitzensports», sagt Turnierpräsident Roger Brennwald, der im Verkehr mit den Stars besonderen Wert auf Kontinuität legt.

Publikumsliebling del Potro strebt seinen dritten Titel an

Der Schweizer Tennishöhepunkt serviert, einmal mehr, erlesene Spitzenqualität in der St. Jakobshalle. Der kroatische Titelhalter Marin Cilic erlebt als ATP-Nummer 5 sein Karrierehoch. Wie prominent das Teilnehmerfeld besetzt ist, dokumentiert der Fall des Argentiniers Juan Martin del Potro. Der zweifache Basel-Champion und Publikumsliebling findet nach jetzigem Stand der Dinge als ATP-Nummer 24 in der Setzliste (acht Mann) keinen Unterschlupf. Alle Tools für den Titel bringt das athletische Kraftpaket Nick Kyrgios (ATP 20) mit. Der temperamentvolle Australier tritt erstmals in der Schweiz an.

Frischer Wind dank neuen Gesichtern

Als anerkannter Brückenkopf der Schweiz im Welttennis präsentieren die Swiss Indoors immer wieder Trends, neue Gesichter, darunter den Südkoreaner Hyeon Chung (ATP 44) oder den als zäh geltenden Spanier Roberto Bautista Agut (ATP 13), der in dieser Saison die Titel in Winston Salem (North Carolina) und in Chennai (Indien) eroberte. Immer mehr in den Brennpunkt rücken die beiden kanadischen Aufsteiger, das 17-jährige Wunderkind Felix AugerAliassime (ATP 162, er erhält eine Wild Card für die Qualifikation) und Denis Schapovalov (ATP 51), derzeit der jüngste Berufsmann im Kreis der Top Hundert. Die Turnierleitung hatte bereits vor Monaten erste Kontakte zu den Jungstars geknüpft, als sie noch in den Niederungen des Rankings figurierten.

Frances Tiafoe – Amerikas neue schwarze Perle?

Amerika, seit geraumer Zeit ohne Präsenz in den Top Ten, entwickelt mit Emigrantensohn Frances Tiafoe neue Hoffnungen. Der ungemein kräftige, drahtige dunkelhäutige Athlet, dessen Eltern aus Sierra Leone stammen, folgt mit 19 Jahren einer steilen Leistungskurve. Als ATP Nummer 71 figuriert er für Basel in der Warteposition. Unabhängig davon entschied sich Tiafoe, in der Qualifikation zu starten, mit dem Ziel, den Vorstoss ins Hauptfeld zu schaffen.

Amy Macdonald und Nadal am Super Monday, Federer am Dienstag

Die musikalische Eröffnungszeremonie am Super Monday mit Amy Macdonald und der Basel Sinfonietta beginnt um 17.30 Uhr. Anschliessend folgt das Auftaktspiel von Rafael Nadal. Rekordhalter Roger Federer wird am Dienstag ins Geschehen eingreifen. An beiden Tagen sind noch wenige Karten verfügbar.

Vorverkauf

Noch sind Karten erhältlich für das Qualifikationswochenende (21./22.10.) sowie für das Hauptturnier von Montag bis Mittwoch (23.-25.10.).