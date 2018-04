Gnadenfrist vorbei: Basler Besitzer von Schummel-Diesel werden zur Kasse gebeten

Es war ein unglaublicher Skandal, der im Herbst 2015 ans Licht kam: Der Autokonzern VW musste zugeben, dass weltweit bei rund 11 Millionen Dieselfahrzeugen eine Manipulationssoftware eingebaut wurde. Diese führte dazu, dass im Testbetrieb der Stickstoffoxidausstoss niedriger angegeben wurde als im Betrieb auf der Strasse.

Laut dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) waren in der Schweiz 172‘433 Fahrzeuge der Marken VW, Audi, Seat und Skoda mit einem manipulierten EA-189-Dieselmotor der Euro-Stufe 5 ausgerüstet. Besitzer von solchen manipulierten Autos mussten ihr Fahrzeug bei einer Autogarage kostenlos mit einer neuen Software umrüsten. Die betroffenen Dieselmotoren der Baureihe EA 189 (1,2-, 1,6- und 2,0-Liter) erhielten eine neue Motorsteuerungs-Software. Jetzt gut zweieinhalb Jahre nach Bekanntwerden des VW-Abgasskandals ist die Umrüstung von Autos in der Schweiz weitgehend beendet. «Bis Mitte März wurden 160‘784 oder 92,3 Prozent der betroffenen Fahrzeuge in der Schweiz nachgerüstet», informiert Thomas Rohrbach vom Bundesamt für Strassen (Astra).

Aufforderung für ein Softwareupdate

Wer der Aufforderung des Generalimporteurs AMAG für ein Softwareupdate nicht nachkam, etwa wegen technischer Vorbehalte, erhält nun einen Brief des Strassenverkehrsamts. So haben sowohl die Motorfahrzeugkontrolle Basel-Stadt und Baselland die betroffenen Halter angeschrieben.

Laut Toprak Yerguz vom JSD Basel-Stadt ist der Hintergrund der folgende: «Gemäss Astra sind die betroffenen Halter bereits durch den Importeur angeschrieben worden. Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass die meisten Halter kein Schreiben erhalten haben. Das kann dadurch erklärt werden, dass ein Fahrzeug oft den Besitzer wechselt. Der Importeur kann nicht wissen, wer tatsächlich aktueller Besitzer eines Fahrzeuges ist».

Es droht Kontrollschild-Einzug

Im Schreiben der Motorfahrzeugkontrolle wird dem Halter mitgeteilt, dass bei seinem Fahrzeug eine unerlaubte Manipulation der Motorensoftware besteht und dieser Mangel innert drei Wochen zu beheben ist. «Über die Instandstellung/Richtigstellung des Mangels ist eine schriftliche Bestätigung eines Markenvertreters einzureichen», so Yerguz weiter.

Hält der Besitzer des Fahrzeugs die Frist nicht ein, droht Ungemach: Die Polizei leitet dann den Kontrollschilder-Einzug gegen Gebühr von 200 Franken ein.

Sollten Sie also noch mit einem Dieselauto durch die Gegend fahren, das mit der Schummelsoftware ausgestattet ist, gehen Sie besser schnell zum Händler ihres Vertrauens.