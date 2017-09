Gold für die LG Basel Regio

Das Frauenteam konnte sich gegen ihre Konkurrentinnen behaupten und holte sich mit einer durchschnittlichen Höhe von 3.75m den Schweizermeistertitel. Mit diesem Resultat distanzierten sie ihre gegnerischen Team deutlich: Der zweite Rang ging an die LG Bern (3.15m) und dritte wurde die LG Züri+ (3.00m). Einen sehr wertvollen Beitrag zum Sieg leisteten die Athletinnen des Goldwurstpower Sprungteams Lea Bachmann und Pascale Stöcklin. Sie übersprangen eine Höhe von 3.95m (Lea Bachmann) und 4.10m (Pascale Stöcklin). Auch Ronja Zimmermann (3.20m) und Ciara Setz (2.90m) trugen zur hervorragenden Teamleistung bei. «Es ist toll für einmal als Team und nicht als Einzelathletin einen Wettkampf zu bestreiten. Ich bin stolz auf mein Team», so Stöcklin.

Am kommenden Wochenende finden die U20/U23 Schweizermeisterschaften in Lausanne statt, an welchem Lea Bachmann und Pascale Stöcklin an den Start gehen werden.