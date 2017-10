Graffiti-Kunstwerk: Basler Schüler besprayen Bentley des «Les Trois Rois»

General Manager Reto Kocher und Hotelbesitzer Dr. h.c. Thomas Straumann enthüllten heute um 11.00 Uhr zusammen mit den Kindern des FG Basels den Bentley vor dem Hoteleingang. Der besprayte Bentley wird künftig vor dem Hotel stehen und in der Stadt herumfahren.

Belinda Cousin, Rektorin des FG Basel, erzählt von einer aufregenden Woche, welche die Lebensläufe der Schülerinnen und Schüler prägen wird. «Sie wird einen bleibenden Eindruck auf sie hinterlassen und bringt weit mehr als manche Schulstunde.»

Seit der Wiedereröffnung im Jahr 2006 unterstützt das Grand Hotel Les Trois Rois regelmässig Charity- und Kooperationsprojekte mit Organisationen, die sich für das Wohl von Kindern in der Region Basel einsetzen, so zum Beispiel für die regionale Kinderkrebshilfe.

Auf Anfrage von Schülern des FG Basel engagiert sich das Hotel nun auch im Rahmen eines kulturellen Schulprojekts: Anlässlich der Projektwoche «Medien und Kunst» durften die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3Pa und 3Pb zwischen zwölf und 14 Jahren die Gästelimousine des Grand Hotels Les Trois Rois, einen Bentley aus dem Jahre 2006, mit Sprayfarben neu gestalten. Professionell begleitet wurden sie dabei vom Schweizer Graffiti-Künstler Thierry Furger unter Vermittlung und Projektkoordination von Philipp Brogli, Artstübli Galerie Basel.

Das Resultat der gemeinsamen einwöchigen Aktion: Eine Gästelimousine, die Fröhlichkeit versprüht und in den Hausfarben des Grand Hotels Les Trois Rois leuchtet – klar erkennbar am Logo und dem Claim «Rich in history, young at heart». Die Schülerinnen und Schüler machten ausgiebig Gebrauch von ihrer gestalterischen Freiheit und verwandelten das Fahrzeug in ein unverwechselbares Kunstwerk auf vier Rädern.

Das endgültige Ergebnis wird am Freitag, dem 20. Oktober, um 11:00 Uhr an einer Medienkonferenz präsentiert.