Greenpeace Aktion fordert Untersuchung von Chemiemüll unter Kleinhüninger Spielplatz

Laut einer neuen Studie der Universität Bern fühlt sich ein fünftel der in der Schweiz lebenden Deutschen bei uns nicht willkommen. Nicht wenige davon empfinden sogar Feindseligkeit von Seiten der Schweizerinnen und Schweizer. Wie erleben das Deutsche, die seit vielen Jahren in Basel leben? Sind die in direkter Nachbarschaft zu Deutschland lebenden Bebbi offener und toleranter? Wir haben vier Deutsche zu ihren Erfahrungen und Empfindungen befragt. Neben den zugewanderten Deutschen arbeiten in Basel aber auch viele Grenzgänger. Wie sieht es mit deren Befindlichkeiten aus? Auch dazu einige Stimmen.