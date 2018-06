„Grenzenlose Freude“ auf den grössten kantonalen Schulsportanlass

Das Sportamt Baselland führt bis am 13. Juni sechs Schulsporttage für gesamthaft 96 Primarschulklassen durch. 1‘858 Schülerinnen und Schüler der ersten bis sechsten Primarklassen erleben in den Sportanlagen „Sandgruben“ in Pratteln polysportive Klassenwettkämpfe. Der Anlass erfreut sich immer grösserer Beliebtheit, so dass in diesem Jahr die verfügbaren Startplätze nach knapp zwei Tagen bereits vergeben waren.