Grenzwächter entdecken Kokain in Auto

Anlässlich der Einreisekontrolle eines in der Europäischen Union zugelassenen Personenwagens, stiessen Schweizer Grenzwächter diese Woche beim Autobahnübergang Basel-Weil auf eine grössere Menge Rauschgift. Die insgesamt 1,7 Kilogramm Kokain sind in einem Versteck im Motorraum entdeckt worden. Beim Lenker des Personenwagens handelt es sich um einen 32-jährigen Albaner. Der Mann wurde mit den Betäubungsmitteln dem deutschen Zoll von Weil am Rhein übergeben. Die deutschen Behörden haben Haftbefehl gegen den Lenker erlassen und weitere Ermittlungen eingeleitet.