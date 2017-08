Grenzwächter verhindern Einbruch in Bättwil

In der Nacht vom Sonntag (6.8.17) auf Montag, (7.8.17) befand sich eine Nachdienstpatrouille des Grenzwachtkorps im Gebiet Bättwil-Flüh. Plötzlich hörten die Grenzwächter aus der Ferne Klopfgeräusche, welche aus Richtung eines Geschäftsgebäudes kamen. Als sie sich zu Fuss der Geräuschquelle näherten, sahen sie, wie zwei Personen davonliefen.

Nach kurzer Suche gefasst

Nach einem kurzen Absuchen des Geländes nahmen die Grenzwächter in einem Gebüsch in der Nähe eines Grossverteilers Geräusche wahr. Zwischen den Sträuchern entdeckten sie einen Mann mit einem Rucksack, welcher sich am Boden versteckt hielt. Ganz in der Nähe kamen am Boden Handschuhe zu Tage. Kurze Zeit später konnte auch die zweite geflüchtete Person, in der Nähe einer Schule, in Büschen, am Boden liegend entdeckt werden. Beide Personen liessen sich wiederstandlos festnehmen. Abklärungen vor Ort ergaben, dass im Türbereich eines Geschäfts frische Einbruchsspuren vorhanden waren. Bei den zwei entdeckten Männern handelte es sich um einen 45-jährigen und einen 36-jährigen Rumänen.

Bereits gesucht wegen Einbruchs

Der ältere Rumäne war bereits wegen Einbruchdiebstahls in der Schweiz aktenkundig und zur Verhaftung ausgeschrieben. Das Grenzwachtkorps übergab beide Männer wegen dringendem Tatverdacht der Kantonspolizei Solothurn. Sie wurden vorläufig festgenommen und die zuständigen kantonalen Behörden leiteten die entsprechenden Ermittlungen ein.