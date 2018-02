«Gribi Metzgete» 2017 mit Rekorderlös

Das grosse Interesse zeigt, dass die Kombination von gutem Essen und bester Unterhaltung verbunden mit dem Ziel, möglichst viele Spenden für wohltätige Organisationen und Vereine im Raume Basel und in der Dritten Welt zu sammeln, attraktiv und erfolgreich ist. Dank grosszügigen Beiträgen und Sachleistungen, die gleichermassen von Privatpersonen und Firmen gestiftet wurden, konnte die stattliche Summe von über 300'000 Franken gesammelt werden. Der Erlös wird vollumfänglich an folgende Organisationen, Stiftungen und Vereine verteilt, u.a. an die Alzheimervereinigung beider Bysel, das CWA Kinderheim in Pokara Nepal, die Fondation SapoCycle, die IVB Behindertentransporte beider Basel und viele mehr.

Das Organisationskomitee unter der Leitung von Urs G. Gribi bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten, die zu diesem ausserordentlichen Erfolg beigetragen haben und hofft, bei der nächsten «Gribi Metzgete» vom 27.11.2018 ein ähnlich gutes Resultat zu erzielen – zu Gunsten all jener, die dringend auf eine finanzielle Zuwendung zur Verbesserung ihrer Lebensqualität angewiesen sind.