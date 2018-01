Grippe-Verdachtsfälle: Zahl in den beiden Basel noch immer steigend

Steigend ist die Tendenz noch in den Kantonen Aargau und Solothurn sowie beiden Basel. In der Romandie und im Kanton Bern scheint die Grippe auf dem Rückzug zu sein; in den übrigen Kantonen ist der Trend konstant. In den meisten Ländern Europas sei der Höhepunkt der laufenden Grippewelle in den vergangenen zwei Wochen erreicht worden, schreibt das BAG.

Ärztinnen und Ärzte des Sentinella-Meldesystems registrierten 35,8 Grippeverdachtsfälle auf 1000 Konsultationen, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch auf seiner Webseite schrieb. Das entspricht hochgerechnet 303 Fällen (Vorwoche 365) pro 100'000 Einwohner.

Den Höhepunkt hat die Grippewelle der Saison in der zweiten Woche des angebrochenen Jahres erreicht mit 351 Verdachtsfällen pro 100'000 Einwohner, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf seiner Webseite schreibt. Die Krankheit ist aber in allen Regionen noch weit verbreitet.