Gross-Importeur Strazzini: «In Basel sind die Marroni noch zu billig»

Endlich sind sie wieder da, die Basler Marroni-Stände. Einen nasskalten Herbst ohne die verheissenden Düfte der frisch gebratenen Marroni ist kaum vorstellbar. Vergangenes Jahr sind die Preise der kleinen Köstlichkeiten gestiegen, Grund war der verregnete Frühling. Dieses Jahr gibt es keine Preisdifferenz, 100 g kosten noch immer zwischen 3.40 oder 3.60 Franken. «Ein stolzer Preis», denkt man, und erinnert sich an Zeiten, als man die gleiche Menge für 1.80 Franken erhielt. Doch Basel ist immer noch einer der billigsten Kantone in diesem Bereich.

Preise bestimmen die lokalen Standverkäufer

Rosario Puglisi und sein Marroni-Stand vor der Hauptpost in der Freien Strasse. © barfi.ch

Das sagt Renzo Strazzini, der Schweizer Marroni-Lieferant schlechthin: «In Zürich, aber auch in Luzern bezahlt man für 100 Gramm bis zu vier Franken.» Der Preis hänge vom Wetter in den Anbaugebieten ab, aber auch von der Qualität der Ernte. Die Marroni-Verkäufer erhalten vom Importeur den Verkaufstrend einige Tage bevor die Ware geliefert wird. «Wir geben den Lieferanten an, ob es ein teures Jahr ist oder eben nicht», sagt Strazzini. Die Preise bestimmen dann die Verkäufer selbst. Dass dieses Jahr die Preise nicht noch einmal steigen, darf Magen und Portemonnaie also gleichermassen freuen.

200 Stunden Arbeit während der Herbstmesse

Ein Blick in den Ofen © barfi.ch

Der Job des Marroni-Verkäufers braucht Ausdauer und vor allem Wetterfestigkeit: Bis zu zehn Stunden am Tag stehen die Verkäufer an ihrem Stand und preisen ihre Ware an. «Jeder sagt, dass er diesen Job auch machen könnte», so der Marroni-Lieferant. «Doch der Verkäufer hat einen grossen Stress und egal, wie das Wetter ist, er steht da.» Wieviele dies tatsächlich den ganzen Herbst und Winter aushalten würde, sei dahingestellt, so Strazzini. Während der Herbstmesse kommen sogar gut 200 Stunden Arbeit zusammen. Denn auch wenn die Preise für den Konsumenten hoch scheinen: Mit dem Aufwand des Verkäufers verrechnet, sind die Preise immer noch günstig.

Piemont, Toskana, Rom

Renato Brombin vom Barfi, während der Herbstmesse arbeitet er rund 200 Stunden. © barfi.ch

Bis die Marroni beim Bummeln durch die Stadt verzehrt werden können, haben sie eine weite Reise hinter sich: Die Marroni stammen derzeit aus dem Piemont. In den nächsten Wochen werden sie aus der Toskana kommen und noch etwas später aus Viterbo und Segni, beides Ortschaften in der Nähe von Rom. Geliefert werden die Säcke voller Köstlichkeiten in der Regel direkt an die Marroni-Stände. Eine Ausnahme ist der Stand am Barfi, der nicht über Nacht stehen bleiben darf. Dem Verkäufer werden die Marroni daher nach Hause geschickt.

Ins kalte Wasser geworfen

Auch wenn es simpel wirkt, so ist die Geschichte hinter den heissen Marroni umfassender als man denkt. «Wichtig ist, dass die Marroni nicht zu früh geliefert werden», erklärt der Marroni-Experte Renzo Strazzini. «Die Marroni müssen ruhen, trocknen.» Bis zu zehn Tagen werden sie in Italien gelagert, in grossen Lagerhäusern. «Je nachdem werden die Marroni vor der Lieferung in kaltes Wasser geworfen und dort eine zeitlang behalten», so Strazzini weiter.

Die Marroni werden täglich geliefert © barfi.ch

Tagtäglich finden Lieferungen in die Schweiz statt, jährlich sind es um die 1'500 Tonnen Marroni. Nach der Bestellung des Lieferanten gelangen die Marroni 36 Stunden später in der Schweiz. «Die Ware muss schnell verarbeitet werden», so der Experte weiter. Eine zu lange Lagerung lässt die Marroni austrocknen, es können sich gar Pilze bilden. So ist es wie mit dem Verzehr: Sobald man die Ware in den Händen hat, sollte sie schnell gegessen werden. Denn die «eisse Marroni, ganz eiss» sind nicht nur zum Schälen die besten.

