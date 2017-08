Grossbrand im Basler Hafen: Sachschaden von mehreren Millionen Franken - Feuerwehr während Nacht weiterhin im Einsatz.

++UPDATE 19.09 Uhr++

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass ein Bagger in der Lagerhalle aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten war. Der Lenker des Baggers sowie weitere Angestellte konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Kurze Zeit später war die Berufsfeuer der Rettung Basel-Stadt vor Ort und löschte das Fahrzeug. Das Feuer hatte sich jedoch zwischenzeitlich bereits in der grossen Lagerhalle ausgebreitet, wo rund 15‘000 Tonnen Sojaschrot gelagert sind. Das Dach geriet in Brand und die Förderanlage wurde in Mitleidenschaft gezogen. Eine grosse Rauchentwicklung war weit herum sichtbar und es entstanden auch starke Geruchsimmissionen. Aus Gründen der Sicherheit wurden vier Mehrfamilienhäuser an der Schulgassse, Hochbergerstrasse, Dorfstrasse und Pfarrgasse evakuiert, wobei rund zwei Dutzend Bewohner in einem nahe gelegenen Restaurant untergebracht wurden. Sie werden voraussichtlich heute Abend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können.

Aufgrund des Grossbrandes wurde der Trinationale Alarm ausgelöst. Das Geviert musste weiträumig abgesperrt werden. Sofort durchgeführte Messungen des Messtrupps der Industriefeuerwehr Regio Basel ergaben keine Hinweise auf giftige Schadstoffe.

Die Berufsfeuer der Rettung Basel-Stadt wurde zusätzlich von der Milizfeuerwehr, den Feuerwehren aus Liestal, Muttenz und Rheinfelden sowie Vertretern der Feuerwehr aus Weil am Rhein/D und Trois Frontieres/F unterstützt. Weiter waren der Zivilschutz, das Amt für Umwelt und Energie, die Sanität der Rettung Basel-Stadt sowie die Industriellen Werke, IWB, im Einsatz.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

++UPDATE 17.40 Uhr ++

Auslöser des Grossbrandes im Basler Hafengebiet war ein Bagger mit einem Defekt. Das Fahrzeug geriet offenbar in Brand. Die in der Halle der Rhenus Logistics gelagerten rund 15'000 Tonnen Soja-Schrot fingen ebenfalls Feuer, wie die Basler Staatsanwaltschaft am späten Mittwochnachmittag noch vor Ort mitteilte.

Der Brand erforderte einen Grosseinsatz. Im Einsatz standen die Berufs- und Milizfeuerwehr Basel sowie die Feuerwehren Muttenz, Liestal und Weil am Rhein. Ebenfalls vor Ort war die Sanität, es gab jedoch keine Verletzten. Vier Gebäude in der Umgebung mussten wegen der Rauchentwicklung evakuiert werden; ein «paar Dutzend» Anwohner befänden sich deshalb in umliegenden Restaurants.

Der Einsatz dauert immer noch an, ein Ende sei noch nicht in Sicht, heisst es seitens Behörden. Die Schadensumme sei noch nicht abzuschätzen. Betroffen vom Brand war die Lagerhalle. Die Rauchentwicklung hingegen zog die ganze Umgebung im Raum Kleinhüningen in Mitleidenschaft.

Im Video Stellung nehmen Peter Gill, Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, und Roger Willen, Kommandant der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt:

Video des Brandes mit Explosionsgeräuschen (von Leserreporter Urs Endhardt):

Das Protokoll des Geschehens:

++UPDATE 16:40 Uhr++

Die Polizei teilt mit, dass vier Liegenschaften geräumt werden mussten. Die Brandursache ist nach wie vor unklar. Auch unklar ist, wie lange der Einsatz noch dauern wird.

++UPDATE 15.58 Uhr++

Die Feuerwehr im Einsatz

Der Rauch ist auch vom Roche-Turm aus gut sichtbar.

++UPDATE 15.46 Uhr++

Erste Informationen der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt: Gegen 14.30 Uhr wurde der Brand in einem Lagerhaus der Rhenus Logistcs entdeckt. In diesem Lager werden ca. 15'000 Tonnen Soja-Schrot gelagert. Dabei handelt es sich um ein Mischprodukt für Tiernahrung. Feuerwehr ist derzeit mit einem Grossaufgebot vor Ort, keine Verletzten.

Weitere Informationen von Seiten der Behörden folgen um 16.30 Uhr.

++UPDATE 15.33 Uhr++

Grossaufgebot der Sicherheitskräfte in Kleinhüningen. Die Sanität ist mit Blaulicht in Richtung Hafen unterwegs, die Atemschutz-Spezialisten sind auch vor Ort. Rauch quillt aus dem Häuserblock in der Umgebung des Rhenus-Areals, Menschen mit Rhenus-Leuchtwesten sind ebenfalls vor Ort. Noch geben die Behörden nicht bekannt, wo es genau brennt. Nach Medienangaben soll gemahlener Mais in Brand geraten sein.

Wie Augenzeugen berichten kam es am frühen Mittwochnachmittag zu einer Erschütterung. Die Explosion ereignete sich angeblich an der Westquaistrasse in einer Lagerhalle.

Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort.

Leser-Reporter berichten, dass sie die Druckwelle spüren konnten und eine schwarze Wolke aufsteigen sahen.

