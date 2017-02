Grosser Umbau in den Langen Erlen: Neuer Spielplatz der Extraklasse

Rotbackige Kinder, noch in Winterjacken eingepackt, spielen in den Langen Erlen. Einige vermissen die rote Rutschbahn, die schon entfernt werden musste. Denn der Spielplatz neben dem Parkrestaurant ist in die Jahre gekommen: In einem Jahr wird die «Spielaue» – so wird der neue Spielplatz genannt – eröffnet. Ein moderner, neuer Spielplatz, der Spatenstich erfolgt nach der Fasnacht. Denn jetzt ist die gesamte Finanzierung von über zwei Millionen Franken gesichert.

Der alte Spielplatz hat ausgedient.

Der alte Spielplatz wird überflutet, ein kleiner Weiher entsteht.

Mit dem Rollstuhl auf den Spielplatz

Die «Spielaue» soll ein Spielplatz der Extraklasse werden, in dem die Kinder «sändele», herumrennen und sich austoben können. Es wird ein Plateau geben, von dem die Kinder rutschen können, eine Skulptur zum Klettern, ein eigenes Wassersystem und, und, und.

Das Modell des neuen Spielplatzes (© pg Landschaften).

Es wird aber auch ein Spielplatz für alle Kinder, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Sie können beispielsweise auf einem Weg fahren, der durch einen kleinen Bach führt. Für den Fall, dass ein Binggis ins Bächlein fällt, ist auch gesorgt: Tumbler stehen zur Verfügung, die die Kleider im Fall spontaner Durchnässung schnell trocknen. Auch eine Picknick-Zone wird für die kleine Pause zwischendurch eingerichtet.

Die «Spielaue» liegt ausserhalb des Tierparks und kann auch nach der Parkschliessung gratis genutzt werden. Den alten Spielplatz wird es nicht mehr geben, an dessen Stelle wird ein Weiher erstellt. So findet eine direkte Kopplung von Tierpark und Parkrestaurant statt.

Die klopfenden Drei Könige

Die Checkübergabe (v.l.n.r.: Edwin Tschopp, Geschäftsführer Erlen-Verein Basel; Dr. Felix Iselin, Stiftung Rotary Club Basel-St. Jakob; Felix Rudolf von Rohr, Initiator der Spende; Thomas Ernst, Präsident Rotary Club Basel-St. Jakob; Carlos Methner, Präsident Erlen-Verein Basel; Andi Stücker, Organisator Sammlung 3-Könige; Pascal Gysin, Planer Spielplatz.)

Heute fand auf dem Spielplatz die Scheckübergabe des Rotary Clubs Basel-St. Jakob für den Erlen-Verein Basel statt. Die Rotarier beteiligen sich mit 50'000 Schweizer Franken und zukünftiger tatkräftiger Unterstützung auf der Baustelle am neuen Spielplatz.

Während der Vorweihnachtszeit klopften in der Freie Strasse – auch unter Mitwirkung von barfi.ch – die Heiligen drei Könige und sammelten so Geld für das Projekt im Tierpark Lange Erlen. Dank dieser Spendenaktion sind 15'910 Schweizer Franken zusammengekommen, der Rotary Club Basel-St. Jakob sowie die Stiftung Rotary Club Basel-St. Jakob zahlten je 16'500 Franken ein, die UBS am Marktplatz beteiligte sich mit 1'089 Franken.

Die Mehrkosten für behindertengerechtes Bauen übernimmt die Stiftung «Denk an mich!» und ein grosser Teil des Projektes wird durch den Mehrwertabgabefonds des Kantons Basel-Stadt finanziert. Denn der Spielplatz bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern des wachsenden Schorenquartiers einen schönen Aufenthaltsort, der die Lebensqualität verbessern soll.