Grosspeter Tower gewinnt 3. Preis des "Prixforix 2018"

Die Preisverleihung des «Oscar» der Schweizer Fassadenbranche fand am 27. April in Zürich statt. Das Urteil der Jury: «Ein Kraftwerk an einem der sichtbarsten Orte Basels. Dezent, effektiv und konsequent wird hier die Solartechnik zur Gebäudehülle geschneidert.»

Der Grosspeter Tower nahe beim Basler Bahnhof SBB nimmt Büros und ein Hotel auf. Um den Innenraum im Hochhaus effizient und flexibel nutzen zu können, integrierten Burckhardt+Partner AG das Tragwerk in die Fassadenebene. Dieser Fassade ist nicht anzusehen, dass sie Strom produziert, da die eigens für dieses Gebäude hergestellten Solarmodule integraler Bestandteil sind. So ist die Solarenergie zu einem gestalterischen, architektonischen Thema geworden.