Gründung «Center for Innovative Finance» und neue Stiftungsprofessur

Die neue Forschungsstelle «Center for Innovative Finance» (CIF) der Universität Basel wird praxisrelevante Fragestellungen in den Bereichen FinTech, Digital Banking und Innovative Finance untersuchen.

Dabei liegt der Fokus auf der wissenschaftlichen Analyse und der praktischen Umsetzung von Blockchain-Projekten, Innovationsfinanzierungen und innovativen Finanzlösungen. Zu den wichtigsten Themenkreisen gehören: FinTech/Digital Ledger Technologie (DLT)/Blockchain, Venturing (Finanzierung von Innovationen) und Financial Innovation.

Mit dieser Fragestellung ist das CIF bisher einzigartig in der Schweiz und leistet einen entscheidenden Beitrag in der Erforschung und der Anwendung zukunftsgerichteter Technologien - dies auch im Kontext gesellschaftlicher Auswirkungen. Dabei wird grosser Wert auf eine ganzheitliche und interdisziplinäre Analyse gelegt.

Die wissenschaftliche Leitung des Zentrums wird durch die Professoren Berentsen (Wirtschaftstheorie), Zimmermann (Finanzmarkttheorie) und Gantenbein (Finanzmanagement) der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät getragen. Mit Dr. Fabian Schär konnte für die Geschäftsführung ein Experte gewonnen werden, der über grosse Erfahrung sowohl im wissenschaftlichen Bereich wie auch in der Praxis verfügt.

Neue Stiftungsprofessur: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG - Professur für DLT/FinTech

Bereits in der Gründungsphase ist es dem CIF gelungen eine neue Stiftungsprofessur zu schaffen. Die vom Asset Management der Credit Suisse gestiftete neue Professur wird am CIF in Lehre und Forschung eine zentrale Rolle einnehmen. Die Professur ist der Erforschung neuer, auf Blockchain basierender Technologien gewidmet. Untersucht wird der Einsatz und die Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Finanzmärkte und der Industrie sowie die möglichen Auswirkungen dieser technologischen Neuerungen auf Ebene der Gesellschaft.

Die Assistenzprofessur wird in den nächsten Wochen öffentlich ausgeschrieben. Sie ist befristet auf fünf Jahre.