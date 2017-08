Grund für tiefe Wasserstände im Baselbiet sind nicht die Abwasserableitungen

Die extrem tiefen Wasserstände in den Baselbieter Bächen und Flüssen, welche zur Ausfischung des Homburger Baches geführt haben, werden nicht durch die Ableitung von Abwässern in tieferliegende grössere Kläranlagen verursacht. Sie sind vielmehr auf die, in den letzten Jahren vermehrt ausgebliebenen Niederschläge zurückzuführen.