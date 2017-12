Gruppe schlägt Mann zu Boden und verletzt ihn schwer - auch Helfer im Spital

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass in der Klybeckstrasse, zwischen der Offenburgerstrasse und dem Bläsiring ein 31-jähriger Mann unvermittelt von einer Gruppe von 8-10 Personen angegriffen wurde. Die Täter schlugen den 31- Jährigen zu Boden und versetzten ihm Fusstritte an den Körper und Kopf. In der Folge kam der 68-Jährige dazu und versuchte dem Opfer zu helfen. Er wurde dabei ebenfalls verletzt. Beide Opfer mussten schliesslich durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen werden.

Nach der Tat flüchteten die Täter durch die Offenburgerstrasse in Richtung Rhein. Kurze Zeit danach konnte die Polizei zwei junge Männer festnehmen, welche verdächtigt werden, am Angriff beteiligt gewesen zu sein. Es handelt sich um zwei 22-jährige Schweizer. Die Fahndung nach den weiteren mutmasslichen Tätern, dunkel gekleideten, südländischen Männern, verlief bislang erfolglos. Es konnten keine ergänzenden Signalemente erhältlich gemacht werden.

Der Tathergang und der Grund des Angriffs sind noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.