Gruppe um Julliard gründet Trommelakademie - Stammclique reagiert ironisch

Die beiden Initianten Urs Gehrig und Erik Julliard haben ein Konzept erarbeitet, um mit der „Basler Trommelakademie“ einen wesentlichen Beitrag an die nachhaltige Entwicklung der Basler Tambourenszene zu leisten. Sie setzen damit die Bestrebungen der KMB und der Top Secret Drummelschuel fort, indem die Ressourcen gebündelt und ein einheitliches Bildungsangebot bereitgestellt wird. Insbesondere werden die bisherigen Instruktoren der KMB und der Top Secret Drummelschuel unter dem Dach der „Basler Trommelakademie“ agieren.

Erik Julliard: „Wir sehen uns als führende Institution für die Aus- und Weiterbildung von Trommlern und Instruktoren in der Nordwestschweiz. Mehr denn je, sollte diese neue Institution keine Konkurrenz, sondern Partner und Anlaufstelle für Trommelschüler und Instruktoren von Cliquen und Vereinen sein.“

Das Konzept sieht vor, junge Tambouren auf Stufe Anfänger, Unter- und Mittelstufe, hin zur Oberstufe zu entwickeln. Im Zentrum steht eindeutig das Baslertrommeln. Zusätzlich werden bedarfsorientiert auch Kompetenzbereiche, wie Snare-, Ancient- oder Bassdrum im Angebot stehen.

Urs Gehrig: „Die Vorteile der gemeinsamen Plattform liegen auf der Hand – für Schüler, Eltern und Cliquen ergeben sich weitreichende Synergien; ein einheitlicher Instruktoren-Pool, ein klares Ausbildungskonzept für Tambouren und Instruktoren, stufengerechte Lehrmittel sowie attraktive Auftritte für die Gruppen.

In den kommenden Wochen und Monaten wird das Konzept nun weiter ausdetailliert, die Gespräche mit den Cliquen weitergeführt und die Finanzierung längerfristig gefestigt. Das bisherige Echo – auch vom Basler Fasnachts Comité – ist positiv. Der Start der „Basler Trommelakademie“ ist in der Woche nach der „1. Lektion“ im Anschluss an die Fasnacht 2018 vorgesehen.

Die Fasnachtsclique "Alti Richtig" hat prompt auf das Vorhaben von Julliard und Gehrig reagiert (Vorsicht: Ironie!)

Ändlig e Basler Drummelakademie!

Die Fasnachtsclique Alti Richtig (im Folgenden der Einfachheit halber und au wills schnäller zum saage isch ARI genannt) gratuliert den Herren Erik C.G. Julliard und Urs Gehrig zur Gründung der "Basler Trommelakademie" und blickt dem neuen Ausbildungs- und Weiterbildungsangebot für Basler Trommler gespannt entgegen. Die geplante "nachhaltige Entwicklung der Fasnachtscliquen" ist dringend nötig.

Auch der ARI (vorherig Alti Richtig, siehe oben) ist aufgefallen, dass an der letzten Fasnacht Gruppierungen nicht im Schritt gegässelt sind. Weiter hat mindestens eine Stammclique auf dem Münsterplatz ihre Fasnachtslaterne schräg geparkt und vor dem Restaurant Schnabel hat nach zehn Uhr abends noch jemand fröhlich gelacht. So kann es nicht mehr weitergehen! Gemäss der versandten Mitteilung werden Urs Gehrig und Erik C.G. Julliard mit ihrer Trommelakademie auch "Ressourcen bündeln und ein einheitliches Bildungsangebot bereitstellen". Damit rennen die beiden Musiker bei der ARI offene Türen ein. Gerade die starke Vereinheitlichung der Fasnacht muss mittel- bis langfristig das Ziel sein. Hätten zum Beispiel alle nur noch ein Sujet, könnte man bei der Costumebestellung Rabatte aushandeln, dass es glepft und dätscht. Und was das "Ressourcen bündeln" angeht, empfehlen wir, die Dienste des Waisenhauses in Anspruch zu nehmen. Dort wurden bislang die Zeedel gebündelt, aber mit diesem alten Zopf könnte man eigentlich auch aufhören. Zufrieden haben wir erfahren, dass die Basler Trommelakademie auch "Kompetenzbereiche wie Ancient- und Snaretrommeln" im Angebot haben wird. Hier folgt man ganz offensichtlich einem Trend, der bei uns in der Ancient Richtig schon länger anhält. Denn nachdem unser Trommler Männi seit nunmehr sieben Jahren seine Trommel nicht mehr geschränkt hat, wird sie in der nach oben offenen Rädäbäng-Skala bereits als Snaredrum geführt. Trotzdem denken wir, dass die Initianten der Basler Trommelakademie zu wenig weit gehen.

Deshalb erlauben wir uns, dem heute vorgestellten Konzept noch das unsrige hinzuzufügen. Wer nicht trommeln kann, schadet der Fasnacht!

Alti Richtig

Dazu lieferten die Fasnächtler noch ein "Fact Sheet" zu ihrem Konzept