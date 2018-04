Gundelitunnel abgelehnt

Seit Monaten wird wild über den Gundelitunnel debattiert. Heute beriet sich der Grosse Rat zum zweiten Mal über diese Motion.

Die Linken sind gegen dieses Projekt und versuchten das 600-Millionen-Projekt zu beerdigen. Die Regierung prüfte das Gundelitunnel-Projekt anfangs letzten Jahres, nachdem der Grosse Rat sie dafür beauftragte.

Die CVP freut sich über diesen Entscheid, denn in ihren Augen wäre eine Annahme dieser Motion „einem Denkverbot in diesem Bereich gleichgekommen“. Zudem sind sie der Meinung, dass es sich um ein unüberlegtes und vor allem gefährliches Vorgehen handle, da die Verkehrslage in 20 Jahren nicht vorausgesehen werden könne.