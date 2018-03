«Gut, aber nicht überschwänglich»: Seit hundert Tagen fährt die Tramlinie 3 nach Saint-Louis

Die Freude war gross als vor 100 Tagen das erste Tram bis nach Saint-Louis fuhr, eine Euphorie wie bei der Verlängerung der Tramlinie 8 blieb jedoch aus. Dies ist auch nach 100 Tagen der Fall. Die Ausgangslage ist denn auf beiden Linien auch eine ganz andere, als würde man Äpfel mit Birnen - oder eben Deutschland und Frankreich – miteinander vergleichen.

73'000 Fahrgäste pro Monat

«Rückblickend auf die ersten hundert Tage kann man sagen, dass die verlängerte Tramlinie 3 gut angelaufen ist», sagt Claudia Demel, Mediensprecherin der Basler Verkehrsbetriebe (BVB). «Nicht überschwänglich, aber gut». Für das erste Jahr erwarten die BVB bis 600'000 zusätzliche Passagiere. Bis jetzt liegen die Passagierzahlen noch dreissig Prozent unter den für das gesamte Jahr erwarteten Zahlen. Insgesamt hat es auf der 3er Linie 73'000 grenzüberschreitende Einsteiger pro Monat. 35‘000 davon steigen auf französischem Boden in die Linie 3 ein. «Ein neues Angebot braucht seine Zeit», sagt Claudia Demel. Der Erfolg der Tramlinie 8 war eine Ausnahme. Normalerweise rechnen die BVB mit rund zwei Jahren bis sich ein neues Angebot etablieren kann.

Die Eröffnung der Tramlinie 3 am 9. Dezember 2017. © Keystone

Ganz anders war die Situation mit der Verlängerung der Tramlinie 8. Damals war die Region im Ausnahmezustand: Nachdem die Nationalbank den Euro-Mindestkurs aufgehoben hatte, erlebte der Einkaufstourismus einen unvergleichlichen Aufschwung. Die Schnäppchenjäger konnten einfach zu Mindespreisen mit der Tramlinie 8 nach Weil-am-Rhein, ins nahegelegene Einkaufsparadies fahren.

Für Pendler, nicht Schnäppchenjäger

Die Tramlinie 3 war nie als Shopping-Linie gedacht. Dafür ist Saint-Louis nicht gerade als Einkaufs-Paradies bekannt. Auch wenn die Organisation «Vitrines de Saint-Louis» pünktlich zur Eröffnung einen Flyer für die Angebote der kleinen elsässischen Stadt, sogar auf deutsch, verteilt hatte.

Kein Einkaufstram © barfi.ch

Aber eben, der 3er ist für einen Teil der rund 30'000 Pendlerinnen und Pendler aus dem Elsass verlängert worden. So können die französischen Grenzgänger einfach mit dem öffentlichen Verkehr von zuhause an ihren Arbeitsplatz fahren, exklusive Parkplatzsuche und Stau. Dies soll gemäss Kanton Basel-Stadt zu einer spürbaren Entlastung der Strassen von Basel und Saint-Louis führen und den 600'000 zusätzliche Fahrgäste bescheren. Doch bis jetzt fahren 38'000 Fahrgäste von Basel nach Saint-Louis und 35'000 von Saint-Louis nach Basel.

Das Angebot wird für die Pendler bald noch attraktiver: Am 6. April 2018 wird die neue Park&Ride-Anlage am Bahnhof Saint-Louis eröffnet. «Dies dürfte die Attraktivität der Linie zusätzlich steigern», so Claudia Demel. 740 Parkplätze stehen dann für die Pendler zur Verfügung. Vielleicht wird für die Elsässer die Tramfahrt nach Basel so gleich noch attraktiver. Bonne route!

Zum Thema

