Gute Wasserqualität in Basler Gartenbädern

Die Bäder hielten in diesem Jahr die in der SIA-Norm genannten Anforderungen wiederum gut ein und die für die mikrobiologischen Parameter festgelegten Toleranzwerte wurden in sämtlichen Proben eingehalten. Deutlich häufiger als im Vorjahr war hingegen der Harnstoffgehalt erhöht. Dies dürfte wahrscheinlich mit den wiederholten Schönwetterperioden und der damit verbundenen punktuell grösseren Auslastung der Bäder in Zusammenhang stehen. Nichtsdestotrotz ist es unabhängig von den klimatischen Verhältnissen und der Auslastung der Bäder an den einzelnen Betreibern der Badeanstalten dafür zu sorgen, dass die in der SIA-Norm vorgesehenen Anforderungen an das Beckenwasser eingehalten werden. Während unter normalen Bedingungen und bei entsprechendem Besucherverhalten die von der SIA-Norm empfohlenen Werte dank dem hohen Standard der technischen Anlagen in den Bädern eingehalten werden können, ist dies zu Spitzenzeiten, bei erhöhter Auslastung der Bäder nicht immer möglich, da sowohl diese technischen Mittel als auch insbesondere die Menge des zugesetzten Frischwassers ihre Grenzen haben

Die Badewasseruntersuchungen werden deshalb auch künftig während der Badesaison weitergeführt.