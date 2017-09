Gute mikrobiologische Wasserqualität in den meisten Baselbieter Flüssen

Im Rahmen einer ausgedehnten Untersuchungskampagne zwischen Juni und August 2017 wurden mögliche Badestellen für Erwachsene oder Kinder in 18 grösseren Flüssen (Hauptgewässer) und in 15 kleineren Flüssen und Bächen (Nebengewässer) im Kanton Basel-Landschaft auf die mikrobiologische Wasserqualität untersucht. Im gesamten wurden 199 Wasserproben analysiert.

Die Untersuchungen zur mikrobiologischen Wasserqualität stützen sich auf eidgenössische Empfehlungen. Dabei konzentriert sich die Untersuchung auf das Vorhandensein von Darmbakterien wie Escherichia coli und intestinale Enterokokken. Der Nachweis dieser Bakterien kann auf eine fäkale Verunreinigung menschlicher oder tierischer Herkunft hinweisen. In Abhängigkeit der Resultate erfolgt eine Einteilung des Gewässers in die vier Qualitätsklassen A bis D. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch das Schwimmen oder Schlucken von Fluss- oder Bachwasser ist bei den Qualitätsklassen A und B nicht zu erwarten, aber bei den Qualitätsklassen C bis D nicht auszuschliessen, respektive möglich.

Folgende Qualitätsklassen-Gesamturteile (Durchschnitt der einzelnen nachgewiesenen Wasserqualitäten) konnten den untersuchten Gewässern über die ganze Untersuchungsperiode zugeteilt werden: