Claudius Scholer (1965 – 2018) war einer der bemerkenswertesten Basler Gitarristen und Songwriter seiner Generation. Unter dem Künstlernamen Sky Bird hatte er in den späten 1980-iger Jahren schweizweit massiven Erfolg, man hatte den Eindruck, dass er unmittelbar vor einer grossen Karriere stand. Kurz darauf ist er plötzlich – aus innerem Antrieb – zum Roten Kreuz (IKRK) gegangen, hat in vielen Ländern riskante Krisen- und Hilfseinsätze geleistet. Gestern ist er in Ruanda gestorben.