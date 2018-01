Häufung von Delikten im deutschen Grenzgebiet

Rheinfelden: Unfall im Kreisverkehr - Zwei 17-jährige Mädchen verletzt

Verletzt wurden zwei 17-jährige Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (30.1.2018), gegen 21.15 Uhr, am sogenannten "Turbinenkreisel". Dort war ein 62-jähriger Autofahrer auf der L 143 (Beuggener Straße) aus Richtung Beuggen kommend in den Kreisverkehr eingefahren, um nach rechts in Richtung Minseln weiterzufahren. Dabei übersah er nach jetzigem Stand der Unfallermittlungen ein Kleinkraftrad, auf dem die beiden 17-jährigen Mädchen in Richtung Karsau abbiegen wollten. Infolge des Streifvorgangs stürzten die Mädchen zu Boden. Die Zweiradlenkerin musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Ihre Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen blieb mit geschätzten 1000 Euro noch relativ gering.

Weil am Rhein: Vorfahrtsmissachtung - vier Personen leicht verletzt

Ein 51 Jahre alter Mercedes-Fahrer, eine 40 Jahre alte Frau und ihre Kinder im Alter von 7 und 9 Jahren wurden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der B3 verletzt. Alle mussten ins Krankenhaus. Der Rettungsdienst kümmerte sich an der Unfallstelle um die Verletzten. Zum Unfall kam es gegen 08:40 Uhr.

Der Mercedes-Fahrer beabsichtigte, von der B532 nach links in die bevorrechtigte B3 einzufahren. Dabei übersah er die aus Richtung Weil am Rhein kommende Frau in ihrem VW Golf. Beide Autos kollidierten im Einmündungsbereich heftig. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstanden Sachschaden dürfte bei rund 24000 Euro liegen.

Lörrach: Rollerfahrer gibt an Kontrollstelle Gas - Marihuana dabei

Am Dienstag, gegen 19:30 Uhr, wurde ein 24 Jahre alter Rollerfahrer im Rahmen einer Kontrollstelle in Hauingen angehalten. Als er von einem Polizeibeamten begrüsst worden war, gab er plötzlich Gas. Verfolgt von Polizeikräften stellte er seinen Roller in Höhe der Kirche ab und rannte weiter in Richtung Friedhofweg. Dort verließen ihn offenbar die Kräfte, er kam ins straucheln und stürzte. Bei seiner Festnahme ließ er den Schlüssel fallen, in der Hoffnung, dass dies unbeobachtet geblieben war. In seinem Roller fanden sich dann knapp 300 Gramm Marihuana und ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag. Außerdem hatte er selbst von den Drogen genascht. Ein Drogentest war positiv auf die Beeinflussung von THC, weshalb der junge Mann mit zur Blutprobe musste.