Hafenkran der Novartis wird verladen und aufgebaut

Ablaufplan Transport und Aufstellung

29.08.2017

1. Start Schiffbeladung gegen 8:00 in MS Aargau Hafen Huningue

2. Aufbau 500t Mobilkran am Klybeck ab ca. 8:00

3. Nach Beladung in Huningue Schiffstransport wenn möglich noch selben Tags gegen Abend

30.08.2017

1. Start Entlad MS Aargau mit 500t Mobilkran ab 8:00

2. Lösch-/ Aufbaureihenfolge - Fahrwerke (Direkt auf Schiene aufsetzen) - Portal (direkt auf Fahrwerke aufsetzen). - Katzunterwagen (direkt auf das Portal aufsetzen) - Maschinenhaus (direkt auf Katzunterwagen montieren) - A-Bock an Land ablegen - Schrottcontainer und Kontergewicht an Land absetzen - Ausleger und Kontergewicht an Land ablegen - Kleinteile an Land ablegen - Schiff leer

31.08.2017

1. A-Bock anschweissen

2. Ausleger montieren

3. Kontergewichte montieren

4. Ausleger hoch ziehen

5. Kleinteile montieren

Die offizielle Übergabe des Hafenkrans von Novartis an den Kanton Basel-Stadt erfolgt am Freitag, 29. September.