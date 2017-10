«Hallo Nachbar» - Kunst von Flüchtlings- und Migrantenkindern

Die jungen Rotkreuz-Freiwilligen aus den Kantonen Aargau, Basel-Stadt und Zürich engagieren sich seit mehreren Jahren für junge Menschen aus anderen Ländern. Zu den vielseitigen Aktivitäten gehören zum Beispiel Spielabende für Flüchtlingskinder, die Unterstützung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden und Aufgabenhilfe für Kinder mit Migrationshintergrund.

Im Rahmen eines Austauschprojekts unter dem Titel «Hallo Nachbar» besuchten Delegierte der drei beteiligten Jugendrotkreuze ähnliche Projekte des Bayrischen Roten Kreuzes in München. Aus diesem Erfahrungsaustausch entstand die Idee, mit Flüchtlings- und Migrantenkindern Kunst zu gestalten. In verschiedenen Aktionen der Jugendrotkreuze in Aarau, Basel und Zürich entstanden sechs kleine Kunstprojekte, die sich in unterschiedlichster Art mit dem neuen Zuhause und den eigenen Nachbarn auseinandersetzen.

Die Ergebnisse dieser sechs Kunstprojekte ergänzt mit Portraits von geflüchteten Menschen werden nun zum ersten Mal in Basel öffentlich ausgestellt. Die einzigartige Ausstellung bietet einen farbenfrohen Einblick in die Erlebniswelt von Kindern und Jugendlichen von anderswo.