Handballer Derby in Basel: Der RTV erwartet den TV Birsfelden

Dabei empfängt der souveräne Tabellenführer den abstiegsgefährdeten TV Birsfelden zum stets spannenden, emotionalen Derby. Dieses kommt am kommenden Mittwoch, 28. Februar, um 20:15 Uhr in der Sporthalle Rankhof in Basel zur Austragung.

Auch wenn Derbies angeblich ihre eigenen Gesetze haben, befindet sich der RTV in dieser Partie ganz klar in der Rolle des Favoriten. Beide Teams streben das doppelte Punktepaar an, allerdings aus diametral unterschiedlichen Optiken. Der RTV will seine Tabellenführung weiter zementieren. Birsfelden, das in diesem Jahr bislang nur Niederlagen einstecken musste, vor wenigen Wochen einen kurzfristigen Trainerwechsel vornahm und auf Grund der Resultate vom Wochenende auf einen Abstiegsplatz abgerutscht ist, muss im Kampf gegen den Abstieg dringendst Punkte einfahren. Für Spannung ist also garantiert und gesorgt.