Handballer des RTV vor dem Start in die Rückrunde

Mit der einzigartigen Serie von 13 Siegen aus bisher 13 Spielen steht der RTV aktuell überaus souverän an der Tabellenspitze und gilt als Kronfavorit auf den Ligatitel. Nach der Hälfte des Programms hat das Team von Cheftrainer Samir Sarac bereits sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger (STV Baden) und gar acht Punkte mehr als der aktuell drittplatzierte TV Möhlin. Zudem verfügt der RTV über das mit Abstand beste Torverhältnis, was de facto einem weiteren Punkt gleichkommt.

Der Modus besagt, dass nach dem Ende der Qualifikationsphase am 5. Mai (total 26 Spiele) die beiden Erstplatzierten eine Playoff-Runde nach dem Modus "best of five" bestreiten und so den Aufsteiger in die NLA ausspielen. Das heisst also maximal fünf Spiele, und zwar innert 13 (!) Tagen zwischen dem 12. Mai und maximal 24. Mai, je nach Verlauf. Der Sieger dieser Playoff-Runde steigt auf, der Verlierer verbleibt definitiv in der Nationalliga B.

Nach der Siegesserie im Herbst verlief die Meisterschaftspause problemlos. Aktuell sind alle Spieler gesund und brennen darauf, dass es wieder los geht. Veränderungen im Kader gab es keine. Seit dem 3. Januar wird praktisch täglich trainiert, um im Hinblick auf die beiden ersten Spiele, welche der RTV auswärts zu bestreiten hat, bereit zu sein.

"In Biel und eine Woche später beim BSV Stans müssen wir voll konzentriert sein, um unsere reine Weste zu wahren. Am Ende zählt nur der Sieg", so Sarac.

Auch wenn sehr vieles darauf hindeutet, dass der RTV die Aufstiegs-Playoffs problemlos erreicht, treten die Verantwortlichen bewusst auf die Euphoriebremse. "Zielsetzung ist und bleibt ein Platz unter den ersten Vier, danach schauen wir weiter", lautet das Credo.