Handelskammer: Direktor Franz Saladin gibt kurzfristig die Führung ab

Der seit September 2011 amtierende Direktor, Dr. Franz Saladin, hat dem Vorstand heute mitgeteilt, dass er nach einer erfolgreichen Periode der Konsolidierung des Verbandes die Leitung in neue Hände legen will. "Es ist ein optimaler Zeitpunkt, um die erfolgreiche Ära abzuschliessen. Der Verband soll sich unter neuer Leitung den Herausforderungen der Zukunft annehmen können." In seiner Sitzung vom 6. Februar 2018 würdigte der Vorstand die Verdienste des bisherigen Direktors ausdrücklich. Franz Saladin hat die Handelskammer beider Basel erfolgreich durch die anspruchsvolle Phase der Konsolidierung geführt. "Ich danke ihm auch im Namen des Vorstands für sein Engagement und seine Verdienste für die Kammer", sagte die Präsidentin, Elisabeth Schneider-Schnelter.

Chance für eine positive Entwicklung

Für die Zukunft will die Handelskammer beider Basel ihre Aktivitäten strategisch und zielgerichtet ausbauen. Der Wirtschaftsverband soll sich den konkreten Themen, aber auch den übergeordneten und zukunftsweisenden Fragen im Bereich der Wirtschaft beider Basel für seine Mitglieder auch künftig auf eine moderne und agile Weise annehmen. Die Themen sollen frühzeitig und aus eigener Initiative angegangen werden, so dass die Interessen aller vertreten werden können. Damit in der Evaluationsphase für die Neubesetzung der operativen Führung weder Unsicherheiten noch ein Führungsvakuum entstehen, wird der bisherige stellvertretende Direktor, Martin Dätwyler, die Geschäfte vorläufig weiterführen. Der Vorstand und die Gremien haben diese Lösung einstimmig angenommen. Martin Dätwyler übernimmt die Leitung per sofort. Das Verfahren für die Neubesetzung der Position des Direktors wird vom Nominationsausschuss unter der Leitung der Präsidentin stattfinden.