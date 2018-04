Handy beim Velofahren benutzt: 1200 Franken Sachschaden

Der 12-Jährige befuhr gegen 17.20 Uhr mit seinem Fahrrad die Teichstrasse von der Wiesentalstrasse kommend in Richtung Stadtmitte. Währenddessen benutzte er sein Mobiltelefon und war dadurch offensichtlich so abgelenkt, dass er gegen ein geparktes Auto fuhr. Der junge Radler wurde zum Glück nur leicht verletzt. Das Auto wurde an der hinteren Stossstange auf der linken Seite beschädigt. Am Auto und am Fahrrad entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro.