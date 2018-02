Happy Birthday! Das Museum der Kulturen feiert ein Jahr lang

Statt eines grossen Geburstagsfestes wird es zwölf Feiern geben, jeden Monat präsentiert das Museum der Kulturen ein neues Highlight. «Alle Kulturen verstehen zu feiern – wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise. Diese Diversität spiegelt sich im Jubiläumsprogramm wieder», begründet das Museum das Festjahr. Dabei wird ein breites Publikum bedient.

Musikalische Seidenstrasse

Der Auftakt im Januar machte die Museumsnacht, heute und morgen folgt das Februar-Highlight, das musikalisch ausgerichtet ist. Musiker und Komponist Daniel Schnyder lässt mit verschiedene anderen Musikern die Seidenstrasse musikalisch erklingen. Dabei wird unsere musikalische Kultur, repräsentiert vom Streichquartett, mit der fernen Kultur entlang der Seidenstrasse verschmolzen.

Geheimniskrämerei

Das Museum der Kulturen möchte mit dem Jubiläumsprogramm die Neugier des Publikums wecken, zum Beispiel mit der Ausstellung im April «Das Geheimnis – Wer was wissen darf». Alle Objekte in der Ausstellung sind Geheimnisträger. Romantikerinnen und Romantiker können dabei zum Beispiel auch in alten Liebesbriefen schmökern. Im Mai gibt es ein Konzert des Sinfonieorchesters Basel, in dem der Violinist Gille Apap jazzige und folkige Klänge zu Mozarts Violinkonzert Nr. 5 mischt. Das Besondere: Das Publikum darf ein Picknick mitnehmen. Das Highlight im Juni ist an Familien gerichtet: Die Besucherinnen und Besucher können im Museum einer rätselhaften Spur folgen und Codes knacken.

«Wünsch Dir was!»

Was soll sich ein Museum zum Geburtstag wünschen? Das Museum der Kulturen fand einen originellen Weg, das Jubiläum mit der Bevölkerung zu feiern: Nicht das Museum, sondern die Besucherinnen und Besucher können die Objekte wählen, die in der Jubiläumsausstellung gezeigt werden. Ein durchmischtes Publikum darf zurzeit ins Depot des Museums und dort Objekte wählen. Die rund 300 Stücke werden online zur Abstimmung freigegeben. Einen Bruchteil dieser Stücke wird in der Jubiläumsausgabe zu sehen sein.

Wunschprogramm: Die Bevölkerung sucht in den Museumsdepots Objekte aus, die sie in der Jubiläumsausstellung sehen möchte © MKB, Omar Lemke

Das Museum der Kulturen zeigt mit diesem Jubiläumsprogramm, dass es die Verbindung zum «Hier und Jetzt», zum Publikum, anstrebt. «Wir müssen weg vom Exotisieren und den Bezug der Objekte zum «Hier und Jetzt» herstellen», sagt Anna Schmid, Direktorin des Museums der Kulturen.

In dem Sinn: Happy Birthday, liebes Museum der Kulturen!