Happy Birthday: 50 Jahre Merian Gärten

Schon seit einem halben Jahrhundert ist die Anlage für die Öffentlichkeit zugänglich. Damals befürchtete man, dass der Botanische Garten am Spalentor der Uni-Bibliothekserweiterung weichen müsse. Der «Verein Freunde des Botanischen Gartens in Brüglingen» wurde gegründet und die Christoph Merian Stiftung stellte das Land für die Verlegung des Unigartens zur Verfügung. Der Botanische Garten in der Stadt blieb bestehen und Basel war um eine Grünanlage reicher.

Picknick, Porträts und Musik

Der besondere Geburtstag der Merian Gärten soll richtig gefeiert werden. Die Besucherinnen und Besucher werden zu einem Festwochenende eingeladen. Am Samstag um 13 Uhr beginnen die Feierlichkeiten. Das Programm ist so vielfältig wie die Flora in den Gärten: Man kann sich von Illustratoren porträtieren lassen, auf der grossen Wiese picknicken oder man geniesst musikalische Klänge, zum Beispiel des Open Pianos. Am Abend erreicht die Feier mit dem Festakt um 19 Uhr den Höhepunkt.

Nur, was bringt man an eine solch grosse Geburtstagsparty mit? Die Merian Gärtne haben eine Wunschliste veröffentlicht. Ob Notfallregenjacke, Imkerschutz für Kinder oder ein Fernrohr für die Naturbeobachtung: Die Merian Gärten bieten viele Optionen.

Alles Gute und auf die nächsten 50 Jahre, liebe Merian Gärten!

Alle Informationen rund ums Festwochenende finden Sie hier.