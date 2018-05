Harte Vorwürfe an Basler ETH-Ableger

Wie die NZZ am Sonntag schreibt, sehen sich dort 43 Prozent der Doktorierenden als Opfer von Machtmissbrauch. Im Durchschnitt der ganzen ETH liegt der Wert bei 24 Prozent. Auch in anderen Fragen schneidet das erst 2006 gegründete Departement weitaus am schlechtesten ab, etwa bei der Frage nach der Förderung durch die Professoren.

Wie Recherchen der NZZ am Sonntag zeigen, kommt das schlechte Ergebnis nicht von ungefähr. Zwar will sich von den derzeit dort Beschäftigten niemand öffentlich äussern. Offensichtlich geht es aber um Salärkürzungen und um grossen Druck auf Doktorierende. Verträge würden zu tieferen Löhnen erneuert, wenn sie nicht schnell genug Resultate lieferten, wie ein ehemaliger Doktorand erzählt. Gleichzeitig sei die Betreuung mangelhaft.

Im Zentrum der Kritik steht ein Professor, der als extrem fordernde Persönlichkeit charakte­risiert wird, der «die Stellschrauben anzieht, wenn Doktorierende nicht liefern». Auf der anderen Seite aber kümmere er sich kaum um sie.

Druck

Der so Beschuldigte weist auf Anfrage der NZZ am Sonntag die Vorwürfe von Druckversuchen aber von sich. Es handle sich auch nicht um Lohnkürzungen. Vielmehr seien seine Doktoranden Teil eines für eine befristete Zeit finanzierten Forschungsprojekts. Während dieser Zeit seien die Doktoranden voll finanziert.

Wenn die Betroffenen nicht innerhalb dieser Zeit ihren Doktor abschlössen, versuche er über neue Anstellungsverhältnisse, etwa zu einem 50-Prozent-Pensum, Lösungen zu finden. «Damit möchte ich diesen helfen, dass sie im Berufsleben Fuss fassen können», sagt der Professor. In Bezug auf die Betreuung sagt er, seine Türe stehe stets offen. «Die einen nutzen das, die anderen haben eine Hemmschwelle.»

Schlechte Stimmung im Labor

Offensichtlich sehen das die Betroffenen nicht so. Die Stimmung in seinem Labor sei schlecht, heisst es, allerdings will niemand von Mobbing sprechen. Akzentuiert wird die Situation dadurch, dass den Doktoranden von innerhalb des Departements signalisiert wurde, sie sollten sich keinesfalls an die Schulleitung oder die Ombudsstelle in Zürich wenden. Man löse die Probleme lieber selber. Auch das kommt in der erwähnten Umfrage zum Ausdruck: 17 Prozent meinten, sie hätten Angst, bei Problemen an die zuständige Stelle zu gelangen.

Angst vor Zürich

Nun aber sind die Klagen dennoch bis nach Zürich durchgedrungen, wie die ETH-Pressestelle gegenüber der NZZ am Sonntag bestätigt. «Das lückenlose Abklären der Vorwürfe und gegebenenfalls das Einleiten von Massnahmen hat für die ETH hohe Priorität.» Man werde zum geeigneten Zeitpunkt über das weitere Vorgehen informieren. Für den kritisierten Professor gelte die Unschuldsvermutung.

Rektorin greift ein

Am Samstagabend hat das «Regionaljournal Basel» von Radio SRF die schlechten Umfrageergebnisse aufgegriffen. Rektorin Sarah Springman erklärte gegenüber dem Sender, man werde aktiv, um die Situation in Basel zu lösen. «Sollten betroffene Doktoranden eine Umplatzierung wünschen, werden wir sie unterstützen», sagte Springman.

Der Basler Fall ist der dritte dieser Art an der ETH, der publik wurde, seit die «NZZ am Sonntag» letzten Herbst über das Mobbing am Institut für Astronomie berichtete. Wie der «Tages-Anzeiger» letzte Woche schrieb, läuft eine weitere Untersuchung im Departement für Maschinenbau und Verfahrenstechnik. Insgesamt gebe es drei Verfahren.