Hauptdarsteller Florian Schneider in Knie-Musical: «Ich wollte Zirkusdirektor werden»

Der beliebte Nationalzirkus hat schon vor mehr als hundert Jahren als Wanderzircus für Furore gesorgt. Das Musical erzählt die wahre Geschichte einer 200-jährigen Familiendynastie mit ihren Höhen und Tiefen, von wahrgemachten Träumen, grossen Errungenschaften, romantischen Liebesgeschichten, aber auch von schweren Rückschlägen, Generationenkonflikten und Überlebenskämpfen am Markt.

Eine Wunderwelt

Florian Schneider, der als «Phantom der Oper» berühmt gewordener Sänger aus der Region, wird als Hauptdarsteller im Knie-Musical zu sehen und hören sein. Ihn verbinden besonders schöne Erinnerungen mit dem Zirkus. ««Ich war vielleicht vier oder fünf. Wie manches anderer Schweizer Kind bin auch ich zur Belohnung in den Zirkus Knie mitgenommen worden», erzählt er. «Ich erinnere mich, wie mich mein Onkel an der Hand zum Zirkus führte. Der Geruch von Sägemehl, das Zelt und die wunderbaren Fantasie-Uniformen entführten mich in eine Wunderwelt». Einen solchen Ort hatte der Baselbieter Bub noch nie zuvor gesehen. «Es war das absolute Gegenteil meiner damaligen Welt, die ich aus Liestal kannte». Ein Zirkusartist wollte er nie werden, jedoch Zirkusdirektor. «Diesen Beruf konnte ich mir schon vorstellen», schmunzelt er. «Vor allem das Abenteuer und die weite Welt zogen mich an».

Als Singer-Songwriter und Schauspieler ist er auf vielen Bühnen zuhause. Vor dreizehn Jahren stand Florian Schneider als Alphöhi auf der Bühne und lernte den damals achtzehn Jahre alten Patrick Scott kennen, einem der heute bekanntesten Sänger und Komponisten der jüngeren Generation in der Schweiz und Deutschland. «Nach seinem Gespräch mit Rolf Knie rief mich Patrick Scott begeistert an und erzählte, er sei von Rolf Knie beauftragt worden, das Knie-Circusmusical zu komponieren.» Bald darauf bat Patric Scott den Baselbieter Sänger, die erste Demoversion eines Hauptsongs einzusingen . Als Rolf Knie den von Florian Schneider vertonten Song hörte, schossen ihm die Tränen in die Augen. Das eine führte zum anderen und Florian Schneider stand als Hauptdarsteller und Stammvater der Knie-Dynastie fest.

Das Musical feiert in Basel am 5. November 2019 Premiere, vom 6. November bis 22. Dezember wird es im Musical Theater Basel spielen.

