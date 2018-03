Hausdurchsuchungen beim Basler Revolutionären Aufbau

Peter Gill, Kriminalkommissär, sagte gegenüber barfi.ch: «Im Rahmen von Ermittlungen betreffend wiederholten Aufforderung zur öffentlichen Gewalt (Art. 259 StGB), aufgrund einschlägigen Websites hat die Stawa im Kleinbasel eine Hausdurchsuchung durchgeführt und entsprechende Sicherstellungen vorgenommen. Ebenfalls erfolgte in Zürich eine Hausdurchsuchung im Auftrag der Stawa.»

Gegen wen sich der Aufruf der Gewalt richtet, will die Staatsanwaltschaft aufgrund von laufenden Ermittlungen noch nicht bekannt machen. Es seien Gegenstände bei der Durchsuchung sichergestellt worden. Mehr will Gill dazu noch nicht sagen.

Der Revolutionäre Aufbau teilt zudem auf der Website «Barrikade» mit, dass es sich dabei schon um die zweite Hausdurchsuchung in kürzester Zeit handle. Die letzte sei am 2. Februar erfolgt. «Der Raum in Basel ist nach wie vor polizeilich versiegelt, wir wissen aber von solidarischen Personen in der Nachbarschaft, dass die Polizei viel beschlagnahmt hat», so die Organisation weiter.