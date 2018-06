Heftiges Unwetter sorgt für zahlreiche überflutete Keller in Allschwil und Umgebung

++UPDATE 21:15 Uhr ++ Medienmitteilung der Polizei

Die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft erhielt über 100 Meldungen in Zusammenhang mit dem Gewitter von heute Abend.

Insgesamt 80 Mal mussten die Feuerwehren in der ganzen Region ausrücken. Besonders betroffen waren die Gemeinden Allschwil und Schönenbuch. Auch in Oberwil und Biel-Benken mussten die Feuerwehren zahlreiche Einsätze leisten. In den meisten Fällen wurden überschwemmte Räumlichkeiten (vorwiegend Keller und Einstellhallen) gemeldet.

Nach 21.00 Uhr beruhigte sich die Lage rasch wieder. Verletzt wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt niemand. Der insgesamt entstandene Sachschaden lässt sich zur Stunde nicht beziffern.

Im Einsatz standen diverse Feuerwehren u.a. die Feuerwehr Allschwil, die Stützpunktfeuerwehr Reinach und der kantonale Elementarschadencontainer.

++Originalmeldung 21:50 Uhr++

Mediensprecher der Basellandschaftlichen Polizei Adrian Gaugler bestätigt, dass heute Abend mehr als 100 Notrufe bei der Polizei eingingen sind. In Allschwil und den Orten in der Umgebung ist es zu grossen Überschwemmungen gekommen, wodurch die Keller von vielen Einfalmilienhäusern mit Wasser vollgelaufen sind.