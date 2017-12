Heilig Abend, Basel kauft ein: Im Elsass!

Heute bleibt Basel dicht: Wer noch nicht alles fürs Festessen gekauft hat oder noch auf Geschenkesuche ist, musste gestern in die Stadt. Das Gedränge entsprach dann auch dem des Morgenstraich. Die Baslerinnen und Basler sollten sich nun auf den hohen christlichen Feiertag besinnen, so Mathias F. Böhm Pro Innerstadt Basel Geschäftsführer. Ganz anders ist die Situation im benachbarten Elsass. «Wir freuen uns über jeden, den wir heute in Saint-Louis begrüssen dürfen», sagt Joël Chéron, Präsident der Organisation «Vitrines de Saint-Louis» gegenüber barfi.ch. Denn in Frankreich haben die Geschäfte heute offen. Mit der Verlängerung der Tramlinie 3 kann man aus Basel sogar direkt vor den Supermarkt «Géant» fahren.

Die Tramlinie 3 fährt direkt vor den «Géant». © barfi.ch

Joyeux Shopping: Croissant, Lachs und Champagner

Die Hinfahrt am früheren Morgen ist ernüchternd, das Tram beinahe leer. Der neue 3er ist um diese Zeit noch nicht das französische Pendant zum Einkaufstourismus-Tram 8. Vor Ort dann aber der grosse Ansturm: Der riesige Parkplatz ist wenigen Minuten nach Türöffnung voll, die Korridore im «Géant» werden gestürmt. Man hört viel Baseldeutsch. «Wollen wir nicht Croissants fürs zMorge morgen?», fragt eine Ehefrau ihren Mann, vor einem riesigen Berg der französischen Köstlichkeiten stehend. Besonders beliebt ist die Fischtheke: Dort muss man seit Türöffnung anstehen. Kein Wunder, ist doch der «Géant» für sein grosses Meeresfrüchte-Angebot bekannt. Die Nerven sind strapaziert, der Countdown für Heilig Abend hat unwiderruflich rasend begonnen.

Anstehen für den Fisch. © barfi.ch

In den Kühltheken findet sich alles, was man für ein Weihnachtsessen braucht: Von Lachs über allerlei Früchte bis zu einer Vielzahl von Champagnern und Schaumweinen. Überall hängen Plakate «Merveilleuse fêtes!». Wer heute noch ein Geschenk braucht, wird im Grossverteiler fündig: Elektronische Geräte, Disney-Filme und Parfums stehen für die Kunden bereit. Nicht fehlen durfte auch die Weihnachtsbaum-Dekoration, gleich neben dem Geschenkpapier. Diese Möglichkeit nutzen die Kundinnen und Kunden: Noch kurz ein Parfum aussuchen, Einkaufswagen voll mit Esswaren. Man meint, die nächsten drei Wochen gäbe es kein geöffnetes Geschäft mehr in Basel. Die Stimmung ist gestresst. So schnell wie möglich nach Hause, denken wohl viele.

In der Waggis-Stadt selber ist es ruhig

Rund fünfzehn Minuten vom «Géant» entfernt, ist das Zentrum von «Saint-Louis». Auf dem Hauptplatz tummeln sich Eltern mit ihren Kindern auf der Schliffi. Die Geschäfte an der Hauptstrasse sind geöffnet. Doch hier bleibt der Ansturm mehrheitlich aus. Ausnahme ist die Boulangerie «Leyes»: Die Leute stehen an, bis fast zur Strasse. Wer die kleine, aber feine Bäckerei betritt, erhält zur Begrüssung ein Stück Brioche und einen Orangensaft. Die Verkäuferinnen bedienen die Kunden in elsässischen Tracht. «Der Patron kann ihnen leider keine Fragen beantworten», sagt ein Verkäufer. Es gäbe so viel zu tun, man hätte heute keine Sekunde Zeit für eine noch so kurze Pause.

Festliche Stimmung in der Boulangerie Leyes © barfi.ch

Der Rückweg auf der Tramlinie 3 gestaltet sich einsam. Es gibt kaum Fahrgäste, die für den Weg zurück nach Basel am Mittag schon das Drämmli nehmen. Dafür stauen sich bereits die Autos beim Kreisel vor dem «Géant». Die Weihnachtseinkäufe scheinen für die meisten Selbstfahrer erledigt und im Kofferraum verstaut. Jetzt geht es nach Hause. Joyeux noël!

Auch auf der Rückfahrt blieben die Einkaufstouristen fern © barfi.ch

