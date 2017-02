Heilloser Zoff statt Hilfe für ältere Arbeitslose: Basler Ü-50-Organisationen liegen sich in den Haaren

Für Daniel G. Neugart, Präsident von «SAVE 50Plus Schweiz» ist klar: «Es ist ein Sturm, der auf uns zu kommt!» Die demografische Entwicklung gibt dem Verbandsvertreter recht: Die Arbeitskräfte in der Schweiz werden älter und älter. Ein Beispiel ist Petra Bittner. Die sehr gut ausgebildete Projektmanagerin wurde im Alter von 49 Jahren wegen einer Restrukturierung entlassen. Der Wiedereinstieg fiel ihr anschliessend nicht leicht. Fast zwei Jahre lang war sie arbeitslos und fand erst kurz vor der Aussteuerung wieder einen Job. «Für viele Arbeitgeber war ich schlicht zu alt und zu teuer», sagt sie enttäuscht. Meist hätten die Firmen nicht einmal ihr Dossier angeschaut.

Neugart kann auch vom 60-jährigen Schreinermeister aus Pratteln erzählen, dessen Firma ins Ausland verkauft und der deswegen arbeitslos wurde. Sein Leben lang hatte er sich im Baselbieter Betrieb hochgearbeitet. Umsonst. So tragisch einzelne Schicksale sind, so sind es die Zahlen momentan noch nicht. Aber sie werden steigen, das zeigt die Bevölkerungsentwicklung genau so wie die des Arbeitsmarkts. Tragisch ist jedoch, dass sich ausgerechnet jene Organisationen, die den älteren Arbeitnehmern helfen sollen, jetzt gegenseitig bekriegen.

Eigentlich sind sich alle einig: Es muss etwas geschehen, damit ältere Arbeitnehmende im Arbeitsmarkt integriert bleiben können. Politik und Wirtschaft müssten aufwachen, das sei klar. Viel weiter geht die Einigkeit aber nicht. Im Raum Basel tummeln sich rund 15 Initiativen, die sich um ältere Arbeitslose kümmern wollen. Und alle kochen ihr eigenes Süppchen.

Jeder will die Weisheit gepachtet haben

Der neue Verein «Workfair50plus» etwa, unter Präsident und SP-Grossrat Pascal Pfister, will vor allem in Bundesbern Lobby-Arbeit leisten. Der Verein mit 120 Mitgliedern verfolgt im Moment das Projekt, in Biel eine Beiz zu eröffnen. So erklärt der zuständige Roger Götti: «Mit dem Projekt wollen wir auch zeigen, dass man seine Situation verbessern kann, wenn man sich umorientiert.» Im Moment sei «Workfair» die einzige Initiative, die die Betroffenen verstehe.

Heidi Joos von «Avenir50plus» hingegen ist vor allem der Verband «SAVE 50Plus Schweiz» ein Dorn im Auge. Öffentlich greift sie auf ihrer Webseite Daniel Neugart an und wirft ihm vor, er wolle sich mit seinen Kursen – «50Plus Parcours» und «My Way 50Plus» – persönlich bereichern. Eigentlich käme Neugart mit seinen 700 Mitgliedern Heidi Joos, die Coaching anbietet nicht in die Quere. Aber die Stimmung ist vergiftet.

Vergangene Woche kam es bei einem Hearing in Bern mit dem Staatsekretariat für Wirtschaft (Seco) im Berner Bellevue zum Eklat. So wirft Joos Neugart plötzlich vor: «Dass es sich beim selbsternannten Dachverband SAVE 50Plus Schweiz um einen Etikettenschwindel handelt, davon legte Daniel Neugart am Treffen mit dem Bundesrat erneut Zeugnis ab. Statt die Tendenzen und Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt für Ältere aufzuzeigen, nutzte dieser die Redezeit einzig zur Präsentation seiner Seminare, die er Erwerbslosen für teures Geld verkauft.»

Unbeugsames Pochen auf die eigene Sichtweise

Neugart hat tatsächlich konkrete Konzepte zum Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt und führt Fachseminare durch. Aber natürlich geht es um mehr als das Finanzielle: Bund, Kantone und die Wirtschaft sind seit 2003 zwar sensibilisiert dafür, dass die Arbeitnehmer immer älter werden, dennoch lassen die Lösungen auf sich warten. Heidi Joos selbst bietet Coachings gegen Honorar an und sie kann sich solche Vorwürfe nicht erlauben. Immerhin kann «SAVE 50Plus Schweiz» mit seinem Modell Erfolge verbuchen. Rund 80 Leute, die «My Way 50 plus» besucht hätten, würden mittlerweile wieder arbeiten, sagt Neugart.

Bei «Workfair» sieht man das Ganze nochmals anders: «Wir gehen die Sache aus Sicht der Betroffenen an, das ist eine ganz eigene Sichtweise, auch orientieren wir uns viel stärker an den Problemen der Betroffenen», sagt Roger Götti. Der Verein werde Ende Jahr 1'000 Mitglieder haben, in vier Jahren sollen es 10'000 sein. Das scheint zwar wenig realistisch, aber das weiss ja niemand so genau. Weder mit Heidi Joos noch mit Daniel G. Neugart will «Workfair» zusammenarbeiten.

Verstopftes Sprachrohr der Betroffenen

Zwar liess sich Neugart auf seiner Webseite ebenfalls dazu hinreissen, von einer «primitiven Attacke» zu sprechen. Er sagt gleichzeitig aber auch: «Wir sind natürlich offen für alle, die weiterhelfen können und wollen. Klar, arbeiten wir vor allem seit Jahren mit den Betroffenen, aber es ist uns auch wichtig mit anderen Initiativen kooperativ zusammenzuarbeiten. Unser Verband hat keine Scheuklappen.»

So bleibt vor allem der Schluss übrig, dass alle Initiativen das Sprachrohr der Betroffenen sein wollen. Es fällt aber ebenso auf, dass alle Initiativen, ausser «SAVE 50Plus Schweiz», den Betroffenen wenig Konkretes anzubieten haben. Immerhin ist «Workfair» im Moment daran, Geld für eine Arbeitsvermittlung für Ü-50-Arbeitnehmer zu sammeln.

Übrig bleibt eine steigende Zahl von Arbeitnehmern im fortgeschrittenen Alter, die auf dem Arbeitsmarkt um ihre Existenz kämpfen müssen. Teils fast bis zur Aussteuerung oder, wie andere Beispiele belegen, sogar darüber hinaus. Sie zeigen, dass es für die Ü-50-Initiativen höchste Zeit ist, sich auf die Menschen zu konzentrieren statt sich in gegenseitiger Stilkritik zu verlieren.

